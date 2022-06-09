YouTube удалил новый канал пранкеров Вована и Лексуса после видео с Бушем
Администрация видеохостинга YouTube удалила резервный канал пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова). Об этом они сами сообщили на странице в соцсети «ВКонтакте».
«Видимо, в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу. В очередной раз YouTube заставляет задуматься, что «свободная» площадка и вовсе не такая уж свободная», — написали Вован и Лексус.
По мнению обоих, власти США и Великобритании «пытаются зачистить за собой следы преступных слов».
При попытке зайти на YouTube-канал пранкеров появляется сообщение, что он заблокирован за нарушение условий использования соцсетью. Посмотреть размещенные там видео невозможно. РБК направил запрос в Google (владелец YouTube).
В марте YouTube удалил основной канал пранкеров Вована и Лексуса. По их словам, причиной послужило «требование силовых ведомств Великобритании, назвавших пранки с их министрами угрозой национальной безопасности страны».
Тогда речь шла о розыгрыше министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также главы МВД Великобритании Прити Пател, с которыми пранкеры поговорили от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Во время разговора Уоллес, в частности, заявил, что Великобритания заинтересована во вступлении Украины в НАТО, но уговорить остальных членов альянса «не так-то просто».
После удаления основного канала пранкеры сделали дополнительный, куда загрузили свой контент. Теперь удалили и его. Как предположил в разговоре с РБК Кузнецов (Вован), поводом мог послужить пранк с бывшим президентом США Джорджем Бушем.
«[На дополнительном канале] не было пранка с министром обороны Великобритании, но был пранк с Джорджем Бушем — оригинал на английском. Туда стали приходить англоязычные, американские пользователи, комментировали, репостили. Так что вполне возможно, что из-за этого канал и удалили», — сказал Вован. По его словам, каких-либо предупреждений от YouTube пранкеры не получили.
В пранке с Бушем, о котором идет речь, бывший американский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он признал, что США обещали экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО, подтвердил работу американских биологических лабораторий на Украине и заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «должен сражаться против русских». Пранкеры позвонили Бушу от имени президента Украины Владимира Зеленского.