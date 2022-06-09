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YouTube удалил новый канал пранкеров Вована и Лексуса после видео с Бушем

YouTube удалил дополнительный канал пранкеров, основной был заблокирован еще в марте. Как предположил Вован, причиной мог послужить розыгрыш бывшего президента США Буша
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (слева направо)
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (слева направо) (Фото: Пранкеры Вован и Лексус / VK)

Администрация видеохостинга YouTube удалила резервный канал пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова). Об этом они сами сообщили на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Видимо, в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу. В очередной раз YouTube заставляет задуматься, что «свободная» площадка и вовсе не такая уж свободная», — написали Вован и Лексус.

По мнению обоих, власти США и Великобритании «пытаются зачистить за собой следы преступных слов».

При попытке зайти на YouTube-канал пранкеров появляется сообщение, что он заблокирован за нарушение условий использования соцсетью. Посмотреть размещенные там видео невозможно. РБК направил запрос в Google (владелец YouTube).

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В марте YouTube удалил основной канал пранкеров Вована и Лексуса. По их словам, причиной послужило «требование силовых ведомств Великобритании, назвавших пранки с их министрами угрозой национальной безопасности страны».

Тогда речь шла о розыгрыше министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также главы МВД Великобритании Прити Пател, с которыми пранкеры поговорили от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Во время разговора Уоллес, в частности, заявил, что Великобритания заинтересована во вступлении Украины в НАТО, но уговорить остальных членов альянса «не так-то просто».

После удаления основного канала пранкеры сделали дополнительный, куда загрузили свой контент. Теперь удалили и его. Как предположил в разговоре с РБК Кузнецов (Вован), поводом мог послужить пранк с бывшим президентом США Джорджем Бушем.

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«[На дополнительном канале] не было пранка с министром обороны Великобритании, но был пранк с Джорджем Бушем — оригинал на английском. Туда стали приходить англоязычные, американские пользователи, комментировали, репостили. Так что вполне возможно, что из-за этого канал и удалили», — сказал Вован. По его словам, каких-либо предупреждений от YouTube пранкеры не получили.

В пранке с Бушем, о котором идет речь, бывший американский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он признал, что США обещали экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО, подтвердил работу американских биологических лабораторий на Украине и заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «должен сражаться против русских». Пранкеры позвонили Бушу от имени президента Украины Владимира Зеленского.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Любовь Порываева Любовь Порываева
При участии
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