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Китай и Канада выслали дипломатов друг друга

МИД Китая в ответ на высылку дипломата объявил консула Канады в Шанхае персоной нон грата
Накануне власти Канады обвинили Китай во вмешательстве во внутренние дела и признали персоной нон грата сотрудника консульства КНР в Торонто. Пекин в ответ объявил о высылке из страны консула Канады в Шанхае
Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС
Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС

Китай объявил консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд персоной нон грата, она должна покинуть страну до 13 мая, сообщил МИД КНР.

«В качестве ответной меры на недобросовестный шаг Канады Китай решает объявить персоной нон грата консула генерального консульства Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд, ее просят покинуть Китай до 13 мая», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Это произошло после решения властей Канады выслать из страны сотрудника консульства Китая в Торонто Чжао Вэя. Глава канадского МИДа Мелани Жоли обвинила Китай во вмешательстве во внутренние дела и отметила, что решение о высылке Чжао было принято «после тщательного рассмотрения всех существующих факторов».

Власти Канады обвиняют китайского дипломата в преследовании и сборе личной информации о члене парламента от консервативной партии Майкле Чонге и его родственниках. В начале мая издание Globe and Mail со ссылкой на секретный отчет канадской разведки за 2021 год писало, что разведслужба Китая «предприняла конкретные действия против канадских депутатов», которые критиковали притеснение Пекином уйгуров и других тюркских народов, а действия Китая называли геноцидом.

Источник Globe and Mail рассказал, что среди этих депутатов был Чонг, а Чжао Вэй был тем, кто собирал о нем информацию, чтобы «показать пример» ему и «удержать других от занятия позиций, направленных против КНР».

На прошлой неделе канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что попросит CSIS (Канадская служба разведки и безопасности) поделиться с правительством информацией об угрозах депутатам в свете дела Чонга. Сам Чонг, комментируя произошедшее, заявил, что правительство Канады должно было предпринять меры по этому поводу «много лет назад».

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Посольство Китая в Оттаве осудило решение Канады о высылке своего дипломата и отметило, что отрицает вмешательство во внутренние дела страны. «Если канадская сторона будет действовать безрассудно, Китай будет твердо и решительно давать отпор», — говорится в заявлении китайского диппредставительства (цитата по CBC).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Канада Китай высылка дипломатов
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