Минобороны заявило об уничтожении вертолетов под Одессой ракетами «Оникс»
Российские военные в результате ударов ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожили украинские вертолеты в Одесской области, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Удары нанесли в районе города Арциз.
По словам Конашенкова, за ночь ракетами воздушного базирования в Луганской области уничтожили два пункта управления и украинскую батарею реактивных систем залпового огня «Град», 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Как заявило ведомство, российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, а также три беспилотника (в том числе два Bayraktar-TB2) в районе острова Змеиный, в том числе два «Байрактар-ТБ2». Помимо этого, военные перехватили в Харьковской области три реактивных снаряда РСЗО «Смерч».
По словам Конашенкова, ракетные войска и артиллерия нанесли удары более чем по 200 целям на Украине. В результате, утверждает он, убиты около 350 украинских военных и уничтожена установка С-300 под Харьковом.
Утром 9 мая об ударах четырьмя ракетами типа «Оникс» по Одесской области сообщил Одесский горсовет; о пострадавших власти не объявляли.
Ранее в мае Минобороны отчиталось об уничтожении ракетами «Оникс» ангара с вооружениями и боеприпасами из США и европейских стран, который находился на военном аэродроме около Одессы. Также была разрушена взлетно-посадочная полоса.