Минобороны заявило об уничтожении вертолетов под Одессой ракетами «Оникс»

Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили украинскую батарею реактивных систем залпового огня «Град», сбили три беспилотника у острова Змеиный и перехватили снаряды системы «Смерч» под Харьковом

Video

Российские военные в результате ударов ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожили украинские вертолеты в Одесской области, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Удары нанесли в районе города Арциз.

По словам Конашенкова, за ночь ракетами воздушного базирования в Луганской области уничтожили два пункта управления и украинскую батарею реактивных систем залпового огня «Град», 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Как заявило ведомство, российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, а также три беспилотника (в том числе два Bayraktar-TB2) в районе острова Змеиный, в том числе два «Байрактар-ТБ2». Помимо этого, военные перехватили в Харьковской области три реактивных снаряда РСЗО «Смерч».

По словам Конашенкова, ракетные войска и артиллерия нанесли удары более чем по 200 целям на Украине. В результате, утверждает он, убиты около 350 украинских военных и уничтожена установка С-300 под Харьковом.

Читайте на РБК Pro Pro ЕС грозится ввести эмбарго на российский уран. Как поведут себя акции ЕС грозится ввести эмбарго на российский уран. Как поведут себя акции Статьи Pro Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Статьи Pro Экономика Китая падает, но власти все отрицают. Возможен ли кризис в КНР Экономика Китая падает, но власти все отрицают. Возможен ли кризис в КНР Статьи Pro Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Статьи Pro ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций Прогнозы Pro Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы Статьи Pro Какие риски параллельного импорта грозят России Какие риски параллельного импорта грозят России Статьи Pro Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Инструкции

Утром 9 мая об ударах четырьмя ракетами типа «Оникс» по Одесской области сообщил Одесский горсовет; о пострадавших власти не объявляли.

Ранее в мае Минобороны отчиталось об уничтожении ракетами «Оникс» ангара с вооружениями и боеприпасами из США и европейских стран, который находился на военном аэродроме около Одессы. Также была разрушена взлетно-посадочная полоса.