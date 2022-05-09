Производитель Javelin заявил о планах увеличить выпуск в два раза

США поставляют эти ПТРК Украине. Сейчас их выпускают по 2,1 тыс. в год, но Lockheed Martin планирует довести это число до 4 тыс. Глава компании пояснил, что оружие будет необходимо и после завершения военных действий на Украине

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Один из производителей переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, компания Lockheed Martin, заявила о планах увеличить выпуск этого вида вооружения в два раза. Об этом сообщил глава компании Джим Тайклет в интервью CBS.

Сейчас мощность заводов, которые выпускают Javelin, составляет 2,1 тыс. в год. Lockheed Martin (выпускает ПТРК совместно с Ratheon) намерена довести производство до 4 тыс. в год.

По словам Тайклета, это может занять от нескольких месяцев до двух лет, однако компания уже закупает необходимые инструменты, вкладывается в расширение производства и проводит соответствующую работу с поставщиками.

По словам главы Lockheed Martin, в компании не боятся, что конфликт на Украине, куда США сейчас поставляют Javelin, закончится и произведенные объемы вооружения окажутся невостребованными. Тайклет подчеркнул, что современные вооружения, такие как Javelin или Stinger (переносной зенитно-ракетный комплекс) будут востребованы и после завершения активных военных действий на Украине со стороны США и их союзников, в том числе из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он напомнил, что в мире есть и другие конфликты, кроме украинского, например, с участием Ирана или КНДР, которые вряд ли сойдут на нет в обозримом будущем.

«Таким образом, мы хотим убедиться, что можем предоставить нашим союзникам и нашей стране то. что им необходимо для защиты», — заключит глава Lockheed Martin.

На прошлой неделе член палаты представителей США Майк Галлахер в интервью Fox News сообщил, что у страны заканчиваются запасы Javelin из-за поставок этих комплексов Украине. По словам конгрессмена, Вашингтон потратил весь семилетний запас ПТРК при том, что вооружение будет нужно и Тайваню для защиты от «агрессии китайской Коммунистической партии». «Им будет нужен доступ к некоторым подобным вооружениям и у нас элементарно нет запасов для того, чтобы восполнить то, что мы отправили Украине». — пояснил Галлахер.

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В конце апреля Reuters со ссылкой на источники писал, что оружейный компании США опасаются остаться с невостребованной продукцией в случае, если из-за роста спроса на фоне украинского кризиса они нарастят выпуск.

Глава Raytheon, которая выпускает в том числе Stinger, Грег Хейс утверждал, что для производства ПЗРК есть «очень ограниченный» набор материалов. Нарастить выпуск Ratheon сможет уже в 2022 году, но значительное увеличение продукции произойдет лишь в 2023 и 2024 годах, пояснял Хейс.