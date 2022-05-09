Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Рогозин опубликовал свою песню после удаления YouTube видео с ним Политика, 02:24
Шойгу, Колокольцев и космонавты поздравили россиян с Днем Победы Общество, 02:14
ООН и МККК сообщили об эвакуации более 170 мирных жителей из Мариуполя Политика, 01:18
Глава Красноярского края назвал число понесших ущерб от пожаров Общество, 01:04
Британия объявила о новых ограничениях на импорт из России Политика, 00:53
Канадский премьер Трюдо уточнил детали новых санкций против России Политика, 00:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 00:18
Минобороны заявило о минировании мостов в Славянске украинскими силами Политика, 00:13
Зеленский заявил о невозможности разблокировать Мариуполь военным путем Политика, 00:05
Действующий президент Южной Осетии Бибилов признал поражение на выборах Политика, 08 мая, 23:31
Первые данные ЦИК Южной Осетии показали лидерство оппозиционера Гаглоева Политика, 08 мая, 23:29
Депутаты Госдумы сообщили о блокировке их Google- и YouTube-аккаунтов Политика, 08 мая, 23:18
Шольц пообещал, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине Политика, 08 мая, 23:10
Киев назвал ошибкой запрет флага Украины в Берлине 9 мая Политика, 08 мая, 23:07
Политика ,  
0 

Рогозин опубликовал свою песню после удаления YouTube видео с ним

Песня называется «Русские», гендиректор «Роскосмоса» сообщил, что написал к ней текст. Ранее госкорпорация заявила, что YouTube удаляет видео с Рогозиным из ее канала

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал в Telegram видеоклип на песню, которую он сочинил в соавторстве с казахским музыкантом Ильясом Аутовым. Так Рогозин отреагировал на то, что, по сообщению «Роскосмоса», YouTube удалил с канала госкорпорации видеозаписи с ним.

По словам Рогозина, он написал к песне текст, Аутов — музыку. В песне также есть хоровая партия, ее исполнили сотрудники космодрома Байконур.

Гендиректор «Роскосмоса» назвал удаление YouTube записей с ним «американской цензурой», которая «хочет смотреть только то, что соответствует их видению мира». «Что ж, у нас действительно свое понимание истории», — добавил Рогозин.

Новая песня, по его словам, «про русских». «Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей», — написал он.

«Роскосмос» обвинил YouTube в удалении роликов с Рогозиным
Технологии и медиа
Дмитрий Рогозин

О том, что видеохостинг YouTube удалил около 20 видеороликов с Рогозиным из канала Roscosmos Media, госкорпорация сообщила 8 мая. В числе исчезнувших видео были, по ее данным, интервью генерального директора, записи его участия в отправке гуманитарной помощи на Донбасс, посещение космодрома Восточный.

При этом не менее шести видео, на которых есть Рогозин, корреспондент РБК смог найти на канале. Это, в том числе, его интервью о сроках поставок ракеты «Сармат», о сотрудничестве по МКС в условиях санкций и визит президента Владимира Путина на космодром Восточный.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Michael Bocchieri / Getty Images Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля
Кейсы
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Оказаться безработным: от кого и какие выплаты можно получить
Инструкции
Pro
Зарубежная компания ушла с российского рынка. Как быть ее франчайзи
Статьи

В Роскосмосе подтвердили, что некоторые видео с Рогозиным все еще доступны, но добавили, что блокировке теперь подвергаются ролики и без его участия.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Дмитрий Рогозин Роскосмос YouTube
Материалы по теме
Рогозин допустил уничтожение стран НАТО за полчаса в случае ядерной войны
Политика
Рогозин предупредил, что Маск «ответит по-взрослому» за Starlink у ВСУ
Политика
Рогозин усомнился, что США смогут «замазать» разведпомощь Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter