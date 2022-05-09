Рогозин опубликовал свою песню после удаления YouTube видео с ним

Песня называется «Русские», гендиректор «Роскосмоса» сообщил, что написал к ней текст. Ранее госкорпорация заявила, что YouTube удаляет видео с Рогозиным из ее канала

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал в Telegram видеоклип на песню, которую он сочинил в соавторстве с казахским музыкантом Ильясом Аутовым. Так Рогозин отреагировал на то, что, по сообщению «Роскосмоса», YouTube удалил с канала госкорпорации видеозаписи с ним.

По словам Рогозина, он написал к песне текст, Аутов — музыку. В песне также есть хоровая партия, ее исполнили сотрудники космодрома Байконур.

Гендиректор «Роскосмоса» назвал удаление YouTube записей с ним «американской цензурой», которая «хочет смотреть только то, что соответствует их видению мира». «Что ж, у нас действительно свое понимание истории», — добавил Рогозин.

Новая песня, по его словам, «про русских». «Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей», — написал он.

О том, что видеохостинг YouTube удалил около 20 видеороликов с Рогозиным из канала Roscosmos Media, госкорпорация сообщила 8 мая. В числе исчезнувших видео были, по ее данным, интервью генерального директора, записи его участия в отправке гуманитарной помощи на Донбасс, посещение космодрома Восточный.

При этом не менее шести видео, на которых есть Рогозин, корреспондент РБК смог найти на канале. Это, в том числе, его интервью о сроках поставок ракеты «Сармат», о сотрудничестве по МКС в условиях санкций и визит президента Владимира Путина на космодром Восточный.

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В Роскосмосе подтвердили, что некоторые видео с Рогозиным все еще доступны, но добавили, что блокировке теперь подвергаются ролики и без его участия.