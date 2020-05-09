Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Парад Победы в Москве. Прямая трансляция Общество, 09:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 мая Общество, 09:44 В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в деревне Общество, 09:41 Главные вопросы про MBA в Европе: зачем получать образование за границей РБК и Венский университет, 09:27 Эксперт назвал три способа правильной дезинфекции медицинских масок Общество, 09:04 СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса Политика, 08:49 Блумберг приобрел ранчо через месяц после отказа от президентской гонки Бизнес, 08:19 Генсек ООН предложил вспомнить уроки 1945 года Политика, 07:42 В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом Общество, 06:57 Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне Политика, 06:44 Экипаж МКС поздравил россиян с 75-летием Победы Общество, 06:27 Кадыров разрешил работать малым предприятиям в сфере услуг в Грозном Общество, 05:58 Во Владивостоке отменили авиапарад в честь 75-летия Победы Общество, 05:34 Помпео опроверг причастность США к попытке вторжения в Венесуэлу Политика, 05:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса

Майору ФСО было 42 года. По данным Meduza, мужчина несколько раз пытался вызвать скорую, но ему отказывали из-за недостаточных симптомов. Затем офицера доставили в госпиталь ФСБ, где ему диагностировали двустороннюю пневмонию
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источник в ФСО и двух знакомых Титова.

По словам собеседников издания, после смерти майора его семья получила положительный тест Титова на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Знакомый офицера ФСО рассказал изданию, что после суточного дежурства 22 апреля тот уехал домой в Подмосковье «с легким недомоганием без температуры». По словам собеседника Meduza, 26 и 27 апреля Титов пытался взывать скорую помощь по номеру 112, однако медики не выехали к нему, заявив, что у него недостаточно острых симптомов.

В итоге 28 апреля, как утверждает собеседник Meduza, Титов позвонил на работу, после чего ему нашли ведомственную машину — санитарный автомобиль президентского полка — и отвезли майора в госпиталь ФСБ. В больнице ему диагностировали двустороннюю пневмонию и взяли мазок на COVID-19. На следующий день мужчину ввели в искусственную кому, рассказал источник. 30 апреля Титов скончался, а 3 мая его тело кремировали в морге при госпитале, пишет издание.

СМИ узнали о смерти сотрудника ФСО из-за коронавируса
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Алексею Титову было 42 года, из которых 24 он прослужил в Кремле: с 1996-го по 1998-й — во время срочной службы в Президентском полку, а затем на различных должностях в комендатуре Московского Кремля ФСО России, сообщает Meduza.

РБК направил запрос в центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Как заявил Meduza собеседник в ФСО, сотрудников ведомства в Кремле не тестируют на коронавирусную инфекцию, им измеряют температуру и выдают одноразовые маски тем, кто работает под камерами. По его словам, регулярное тестирование проходят только сотрудники спецслужбы, которые лично охраняют президента и других высокопоставленных лиц.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

29 апреля Meduza сообщила, что коронавирусную инфекцию подтвердили как минимум у 20 сотрудников ФСО, один из них — капитан Александр Филатов — скончался. Как рассказывали собеседники издания, мужчина несколько раз обращался в поликлинику, а после ухудшения состояния ему сделали компьютерную томографию, которая показала двустороннее воспаление легких. Через несколько дней его ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России выявлено более 187 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли 1723 человека.

Авторы: Наталия Анисимова, Алена Прохоренко
Теги: ФСО, коронавирус
Материалы по теме
Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом
Общество
Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Политика
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter