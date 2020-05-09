СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса

Майору ФСО было 42 года. По данным Meduza, мужчина несколько раз пытался вызвать скорую, но ему отказывали из-за недостаточных симптомов. Затем офицера доставили в госпиталь ФСБ, где ему диагностировали двустороннюю пневмонию

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В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источник в ФСО и двух знакомых Титова.

По словам собеседников издания, после смерти майора его семья получила положительный тест Титова на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Знакомый офицера ФСО рассказал изданию, что после суточного дежурства 22 апреля тот уехал домой в Подмосковье «с легким недомоганием без температуры». По словам собеседника Meduza, 26 и 27 апреля Титов пытался взывать скорую помощь по номеру 112, однако медики не выехали к нему, заявив, что у него недостаточно острых симптомов.

В итоге 28 апреля, как утверждает собеседник Meduza, Титов позвонил на работу, после чего ему нашли ведомственную машину — санитарный автомобиль президентского полка — и отвезли майора в госпиталь ФСБ. В больнице ему диагностировали двустороннюю пневмонию и взяли мазок на COVID-19. На следующий день мужчину ввели в искусственную кому, рассказал источник. 30 апреля Титов скончался, а 3 мая его тело кремировали в морге при госпитале, пишет издание.