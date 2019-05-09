Лукашенко в поздравлении на 9 мая напомнил о срыве ДРСМД

Говоря о необходимости мира в Европе, президент Белоруссии напомнил о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении 9 мая призвал все страны бороться за сохранение мира. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться. Особенно в наши дни, когда он находится под прицелом глобального терроризма и не только его. Причем всем вместе, единым фронтом. Как это было тогда, в далекие суровые сороковые, когда в рядах белорусского сопротивления сражались тысячи антифашистов из европейских государств: Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Франции, Италии и даже Германии», — сказал Лукашенко.

При этом, отметил белорусский президент, сейчас военная угроза в Европе растет. «Идет усиление военного присутствия на наших рубежах. Перечеркнут Договор о ракетах средней и малой дальности», — подчеркнул он.

При этом Лукашенко отметил, что Минск готов к конструктивному диалогу со всеми странами. «Потому что мир — это жизнь, потому что любой мир — это лучше, чем годы лихолетья, которые мы переживали не единожды. И мы к этому диалогу готовы», — сказал Лукашенко.

На праздновании 9 мая в Минске Лукашенко возложил венок к монументу Победы. Вместе с ним шли его сыновья.