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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которых власти Черногории подозревают в работе на ГРУ, получили самые длительные сроки — 15 и 12 лет лишения свободы. В зале они отсутствовали
Охрана у здания суда в Подгорице (Фото: Portal RTCG)

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году. Об этом сообщает черногорский портал RTCG (Радио и телевидение Черногории).

Два гражданина России, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, получили самое тяжелое наказание — 15 и 12 лет заключения соответственно. Всего виновными были признаны 12 фигурантов дела. Среди осужденных — лидеры черногорского оппозиционного «Демократического фронта» Андрий Мандич и Милан Кнежевич. Они были приговорены к пяти годам лишения свободы. Всех фигурантов признали виновными в создании преступной организации и терроризме.

«У каждого члена преступной организации была определенная задача и роль, и в своей деятельности преступная организация была готова применять насилие и запугивание. При этом все ответственные лица знали о своих деяниях, желали их совершения, зная, что их действия были незаконными», — говорится в вердикте суда.

Приговор россиянам был вынесен заочно.

В Подгорице считают, что во время выборов в парламент 16 октября 2016 года планировался госпереворот. Прокурор Миливойе Катнич заявил в начале ноября, что преступная группа, в которой были «националисты из России», планировала убить премьера Мило Джукановича. «Криминальная группа была сформирована на территории Черногории, Сербии и России, а целью ее было совершить террористический акт», — рассказал тогда прокурор.

Позднее черногорские власти заявили, что группу, планировавшую покушение на Джукановича, сформировали россияне Эдуард Широков (по версии правоохранительных органов, его настоящая фамилия — Шишмаков) и Владимир Попов. По версии черногорской прокуратуры, к попытке госпереворота причастны российские спецслужбы, сотрудником которых был Шишмаков. В 2014 году он был заместителем военного атташе в Польше, но был выдворен из страны из-за шпионажа в пользу России и объявлен персоной нон грата.

Издания The Insider и Bellingcat в ноябре 2018 года по итогам собственного расследования сообщали, что настоящее имя Попова — Владимир Моисеев и он является сотрудником ГРУ. По данным Росреестра, писал Bellingcat, Владимир Моисеев проживает в московском районе Черемушки в соседнем доме с Александром Мишкиным («Александром Петровым») — предполагаемым сотрудником ГРУ и участником покушения на Скрипалей.

В Кремле опровергали какую-либо причастность России к попыткам дестабилизировать ситуацию в Черногории. «Безусловно, мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Черногория, Приговор, госпереворот
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