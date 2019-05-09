В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которых власти Черногории подозревают в работе на ГРУ, получили самые длительные сроки — 15 и 12 лет лишения свободы. В зале они отсутствовали

Охрана у здания суда в Подгорице (Фото: Portal RTCG)

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году. Об этом сообщает черногорский портал RTCG (Радио и телевидение Черногории).

Два гражданина России, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, получили самое тяжелое наказание — 15 и 12 лет заключения соответственно. Всего виновными были признаны 12 фигурантов дела. Среди осужденных — лидеры черногорского оппозиционного «Демократического фронта» Андрий Мандич и Милан Кнежевич. Они были приговорены к пяти годам лишения свободы. Всех фигурантов признали виновными в создании преступной организации и терроризме.

«У каждого члена преступной организации была определенная задача и роль, и в своей деятельности преступная организация была готова применять насилие и запугивание. При этом все ответственные лица знали о своих деяниях, желали их совершения, зная, что их действия были незаконными», — говорится в вердикте суда.

Приговор россиянам был вынесен заочно.

В Подгорице считают, что во время выборов в парламент 16 октября 2016 года планировался госпереворот. Прокурор Миливойе Катнич заявил в начале ноября, что преступная группа, в которой были «националисты из России», планировала убить премьера Мило Джукановича. «Криминальная группа была сформирована на территории Черногории, Сербии и России, а целью ее было совершить террористический акт», — рассказал тогда прокурор.