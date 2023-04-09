Берлин закупит средства подавления дронов из-за слежки за обучением ВСУ

Летом в Германии зафиксировали полеты подозрительных дронов в местах, где тренируются украинские военные. В последние месяцы такие случаи участились, бундесвер решил приобрести дополнительные средства подавления беспилотников

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Руководство бундесвера планирует закупить дополнительное оборудование для подавления беспилотников, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на источники в службе безопасности Германии. Такое решение связано с подозрительными полетами неизвестных дронов, которые в последние несколько месяцев фиксировали в местах, где проходят обучение украинские военнослужащие.

Кто именно управлял дронами, неизвестно, однако неназванный источник издания предположил, что к этому могут иметь отношение «агенты российских спецслужб». В Минобороны Германии отказались комментировать «какие-либо инциденты, связанные с безопасностью».

Сейчас бундесвер использует средства подавления дронов HP47. Как пишет Spiegel, власти Германии начали закупать их прошлым летом, когда впервые были замечены подозрительные дроны. Сейчас процесс закупок активизировали, поскольку уже имеющихся средств для подавления БПЛА недостаточно.

В территориальном командовании бундесвера заявили, что не могут раскрыть точные данные о количестве оборудования для подавления сигналов дронов и местах их расположения «по соображениям военной безопасности».

Как пишет издание, в прошлом году полеты неизвестных дронов фиксировали не только возле городов Идар-Оберштайн (земля Рейнланд-Пфальц) и Графенвер (Бавария), где тренировались украинские военнослужащие. Как минимум один подобный инцидент, который можно квалифицировать как «попытку шпионажа», произошел в Мюнстере (Нижняя Саксония), где украинские военные учатся управлять боевыми машинами пехоты Marder и танками Leopard 2.