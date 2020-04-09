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Госдеп призвал Москву принять меры против «Русского имперского движения»

Координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом призвал Россию ввести санкции против «Русского имперского движения», которое в США объявили террористическим
Фото: rus_imperia / VK

Россия заявляла о своей приверженности борьбе с терроризмом и должна подкрепить эти слова реальными действиями, приняв дополнительные меры для борьбы с «Русским имперским движением» (РИД). Об этом 9 апреля в ходе телефонного брифинга заявил координатор ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс. «Присоединитесь к нам, введя санкции против этой организации и помешав ей экспортировать насилие по всему миру», — призвал Сейлс, его слова цитирует корреспондент РБК.

Как отметил Сейлс, в России действуют ограничения на работу веб-сайта РИД, однако о более масштабных мерах против этой группировки власти США не осведомлены. «Это — хороший первый шаг [...] и мы призываем российское правительство принять более жесткие меры в отношении этой группировки», — отметил представитель Госдепа. Он выразил надежду, что в России закроют тренировочные лагеря РИД, которые, по информации США, располагаются в Санкт-Петербурге.

По словам Сейлса, РИД — группировка, пропагандирующая превосходство белой расы и вербующая людей с расистскими взглядами по всему миру. Особенно активно движение ищет сторонников в Европе, в частности, в Польше, Германии и скандинавских странах, уточнил представитель Госдепа. В рядах РИД проходили подготовку два гражданина Швеции, которых обвиняют в организации террористических атак в городе Гетеборг, отметил Сейлс.

6 апреля Госдеп включил РИД в список террористических организаций. «Это первый случай, когда США признали террористами сторонников превосходства белой расы, что подтверждает, насколько серьезно нынешняя администрация относится к этой угрозе», — отметил Сейлс.

На сайте РИД указано, что основными задачами движения является защита традиционных русских ценностей, а также поддержка политической, духовной и культурной русской экспансии, борьба с русофобией и нелегальной иммиграцией. В едином федеральном списке организаций, признанных в соответствии с законодательством России террористическими, РИД не значится.
 

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия, терроризм, санкции, Госдеп США
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