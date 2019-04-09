Сергей Шойгу создаст для губернаторов кризисные центры управления

Минобороны объявило о создании региональных центров координации действий силовых структур в кризисных ситуациях. Пилотное соглашение подписано с Тульской областью, но в других субъектах Федерации о проекте пока не слышали

Сергей Шойгу (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу объявил, что военное ведомство намерено открыть во всех регионах России центры координации работы силовых ведомств в кризисных ситуациях. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в РБК.

Эти центры будут предоставлять информацию по социальным и экономическим вопросам, сообщать о возникновении кризисных ситуаций, состоянии транспортной инфраструктуры, пояснил Шойгу. «Мы будем информировать местные органы исполнительной власти об изменении военно-политической обстановки в регионе и приграничных районах», — добавил министр.

Первый центр координации будет открыт в Туле, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Соглашение об информационном взаимодействии между Минобороны и областью уже подписано. «Центр улучшит качество управления регионом в разных сферах: здравоохранении, образовании, экономике, промышленности и других отраслях», — сказал Дюмин.

Зачем Минобороны центры координации

При возникновении кризисных ситуаций у губернатора и членов правительства области появится возможность оперативно взаимодействовать с Минобороны, МЧС, другими силовыми ведомствами как по горизонтали, так и по вертикали, говорится на сайте правительства Тульской области. Регион также сможет обмениваться с военным ведомством информацией о социальной защищенности военнослужащих, обеспечении их детей местами в детских садах и школах, ходе призыва граждан на военную службу.