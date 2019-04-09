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Политика ,  
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Сергей Шойгу создаст для губернаторов кризисные центры управления
Минобороны объявило о создании региональных центров координации действий силовых структур в кризисных ситуациях. Пилотное соглашение подписано с Тульской областью, но в других субъектах Федерации о проекте пока не слышали
Сергей Шойгу (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу объявил, что военное ведомство намерено открыть во всех регионах России центры координации работы силовых ведомств в кризисных ситуациях. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в РБК.

Эти центры будут предоставлять информацию по социальным и экономическим вопросам, сообщать о возникновении кризисных ситуаций, состоянии транспортной инфраструктуры, пояснил Шойгу. «Мы будем информировать местные органы исполнительной власти об изменении военно-политической обстановки в регионе и приграничных районах», — добавил министр.

Первый центр координации будет открыт в Туле, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Соглашение об информационном взаимодействии между Минобороны и областью уже подписано. «Центр улучшит качество управления регионом в разных сферах: здравоохранении, образовании, экономике, промышленности и других отраслях», — сказал Дюмин.

Зачем Минобороны центры координации

При возникновении кризисных ситуаций у губернатора и членов правительства области появится возможность оперативно взаимодействовать с Минобороны, МЧС, другими силовыми ведомствами как по горизонтали, так и по вертикали, говорится на сайте правительства Тульской области. Регион также сможет обмениваться с военным ведомством информацией о социальной защищенности военнослужащих, обеспечении их детей местами в детских садах и школах, ходе призыва граждан на военную службу.

Центры координации будут создаваться по примеру Национального центра управления обороны (НЦУО), говорится в пресс-релизе Минобороны.

Что такое НЦУО

Находящийся в Москве Национальный центр управления обороны — это созданная в 2014 году военная структура, которая находится в подчинении Генштаба. Ее основные задачи — поддержание системы централизованного боевого управления Российских вооруженных сил в готовности к боевому применению и контроль их состояния на стратегических направлениях.

Центр обеспечивает руководство Минобороны информацией по военно-политической обстановке в мире, общественно-политической обстановке внутри России. Структура также координирует и контролирует полеты и перелеты военной авиации, контролирует выполнение задач силами ВМФ, их участие в международных операциях.

Начальник НЦУО — генерал-полковник Михаил Мезенцев, получивший это звание в 2017 году после участия в сирийской операции.

В 2014 году источник в оборонно-промышленном комплексе заявлял «Интерфаксу», что общая стоимость создания НЦУО — примерно 40 млрд руб.

Ежегодно в НЦУО проводятся конференция и совещание по координации и согласованию форматов данных, алгоритмов работы всех силовых ведомств, которые включены в план обороны страны, рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

«Вопрос на федеральном уровне более или менее позитивно решается. Но у нас же созданы территориальные войска, и губернатор сейчас отвечает в том числе за территориальную оборону», — объяснил эксперт необходимость создания региональных центров. По его словам, полномочия Минобороны и МЧС дублироваться не будут. «Функциями управления такой центр наделяется только в случае перехода в так называемый угрожаемый период», — добавил Мураховский.

Подобные ситуационные центры уже существовали в последние годы на площадках аппаратов губернаторов, рассказал РБК источник, близкий к руководству одного из регионов. «Официально их курируют вице-губернаторы, но реально ими занимаются замруководителя аппарата губернатора или начальники управлений и департаментов в региональных администрациях», — уточнил он, отметив, что для этих структур закупалось программное обеспечение и оборудование, «но реально они считались бесполезными».

В декабре прошлого года Минобороны провело видеоконференцию, на которой с профильными вице-губернаторами обсуждался вопрос создания новых региональных ситуационных центров, говорит источник. «Но в итоге на региональные центры денег федеральные власти не выделили, и поэтому сейчас многие регионы выступают против этой инициативы, спуская ее на тормозах и ограничиваясь формальными ответами», — пояснил собеседник РБК. Не хватает и кадров, добавил он.

Кто получит заказы на оснащение новых центров

Более десяти лет назад, когда Сергей Шойгу возглавлял МЧС, при ведомстве был создан Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), который был полностью спроектирован и построен силами концерна «РТИ Системы», контролируемого АФК «Система». С переходом в Минобороны Шойгу выступил с инициативой создания Национального центра управления обороной России. Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РБК, что аппаратное и программное обеспечение для НЦУО также предоставил концерн «РТИ Системы». «Планируется, что РТИ будет обеспечивать работу и региональных центров», — добавил собеседник.

В РТИ от комментариев отказались.

В 2017 году на международном форуме InterSecurityForum РТИ представил экспериментальный комплекс средств автоматизации «Регион-2020», разработанный специально для глав субъектов Федерации. С помощью такого комплекса губернатор подключается к главной диспетчерской системе, откуда идет управление задействованными силами и средствами, и видит цельную, фактическую картину происходящих событий, говорится на сайте РТИ. Таким образом, он получает возможность объективно оценить сложившуюся ситуацию и максимально верно координировать работу специальных служб всего субъекта.

За чей счет будут создавать центры

Центр координации работы силовых ведомств в кризисных ситуациях в Туле будет создан за счет регионального бюджета. «Сегодня мы по вашей инициативе, опираясь на опыт Национального центра управления обороной, нашли источники финансирования и реализуем проект по созданию регионального центра управления», — заявил Дюмин во вторник. Он отметил, что регион рассчитывает на организационную и техническую помощь со стороны Минобороны в реализации проекта.

Средства для строительства отдельного здания центра с необходимыми коммуникациями уже предусмотрены, указано на сайте правительства Тульской области. РБК отправил официальный запрос пресс-секретарю губернатора Тульской области с просьбой прояснить детали проекта.

РБК направил запрос в Минобороны с просьбой уточнить, за чей счет будет финансироваться проект в остальных 84 регионах страны.

Что знают об инициативе Минобороны в регионах

РБК опросил органы власти 20 регионов России в ЦФО, СКФО, ДФО и СЗВО. Ни один из собеседников РБК не слышал о планах по созданию центров координации. В частности, о том, что пока не получали от Минобороны таких предложений, сообщили в пресс-службах Владимирской и Московской областей. Представители властей остальных регионов воздержались от официальных комментариев.

Федеральная служба охраны уже координирует работу по сбору информации и мониторингу оперативной обстановки по возможным кризисным ситуациям, отметил политолог Константин Калачев. «Шойгу демонстрирует просторы своего влияния, но лично я сомневаюсь в эффективности и целесообразности координации работы силовых ведомств на базе неких созданных Минобороны центров», — заявил эксперт. По мнению Калачева, инициатива закончится на пилотных проектах, если только Кремль не решит иначе.

Калачев считает, что для Минобороны логично было бы разделить с регионами финансирование центров. Бюджеты отдельных регионов «трещат по швам», и у всех регионов возможности разные, отметил он.

Авторы: Инна Сидоркова, Владимир Дергачев, Елизавета Антонова
Теги: Минобороны, Сергей Шойгу, «Ростех», Алексей Дюмин
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