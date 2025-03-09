Уоллес призвал оценить зависимость Британии и ЕС от США в обороне

Британия и Европа должны оценить свои уязвимости и зависимости от международных партнеров, в том числе от США, и при необходимости провести «стратегические изменения», заявил Уоллес. По данным SIPRI, зависимость продолжает расти

Бен Уоллес (Фото: Ben Birchall / Getty Images)

Великобритании и ее европейским союзникам следует оценить свою зависимость от США в области обороны, в том числе в плане снабжения военной техникой. Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Financial Times (FT)

Уоллес отметил, что, наблюдая за сменой внешней политики США, в первую очередь поручил бы провести «оценку зависимостей и уязвимостей в отношениях с международными партнерами», в том числе с Соединенными Штатами, если бы продолжал занимать свой пост. Главой британского Минобороны он был при трех премьерах-консерваторах — Борисе Джонсоне, Лиз Трасс и Риши Сунаке с 2019 по 2023 год.

Такая мера в конечном итоге позволила бы поразмыслить «о том, нужны ли какие-либо стратегические изменения», подытожил Уоллес.

Правительства многих европейских стран теперь испытывают «угрызения совести» из-за того, что десятилетиями закупали вооружения у США и впали в зависимость от американского оборонного экспорта, пишет FT.

Дискуссия в европейских странах развилась до такой степени, что теперь ведутся дебаты о «выключателях» у США которые могут обездвижить в ЕС самолеты и приобретенные системы вооружения. Наличие таких механизмов не подтверждено, однако Ричард Абулафия, управляющий директор консалтинговой компании AeroDynamic Advisory, сказал FT: «Если вы постулируете существование чего-то, что можно сделать с помощью небольшого количества программного кода, оно существует».

Однако такой вариант на практике может не иметь существенной значимости, поскольку современные боевые самолеты и другое сложное вооружение — беспилотники и самолеты, системы ПРО и др. — уже зависят от американских запасных частей и обновлений программного обеспечения, утверждает FT.

«Это не так просто, как аварийный выключатель», — сказал изданию Джастин Бронк, старший научный сотрудник, британского Королевского института объединенных оборонных исследований (RUSI).

Он добавил, что большинство европейских армий в значительной степени будут зависеть от США в вопросах поддержания связи, радиоэлектронной борьбы и восполнения запасов боеприпасов в «любом серьезном конфликте».

Зависимость Европы от США продолжает расти, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Анализ, проведенный экспертами, показал, что в период с 2019 по 2023 год на долю США пришлось 55% импорта в Европу военной техники, предназначенной для обороны. В предшествующие пять лет этот показатель равнялся 35%.

Президент США Дональд Трамп требует от европейских союзников наращивания расходов на оборону до 5% ВВП. В марте 2025 года он пригрозил нарушить устав НАТО, если о защите попросит страна, не инвестировавшая в оборону. Он также не исключал выхода США из альянса. Однако, по мнению Уоллеса, это не станет «концом света», а у Европы есть воля и деньги, чтобы самостоятельно обеспечить свою обороноспособность и безопасность.