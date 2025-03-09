Маск назвал ключ к завершению конфликта на Украине
Конфликт на Украине закончится, если на крупных местных предпринимателей будут наложены санкции. Об этом заявил американский бизнесмен, куратор департамента по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск в социальной сети X.
«Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке», — ответил он на пост пользователя, который призвал остановить финансирование Украины.
По оценке украинского издания «Фокус», на сентябрь 2024 года в топ-10 богатейших бизнесменов Украины входили:
- владелец Группы SCM Ринат Ахметов ($7,5 млрд);
- владелец Группы «Интерпайп» Виктор Пинчук ($1,86 млрд);
- сооснователь Revolut Влад Яценко ($1,3 млрд);
- владельцы компании «Эпицентр К» Александр и Галина Гереги ($1,23 млрд);
- владелец Smart Holding Вадим Новинский ($1,16 млрд);
- совладелец Ferrexpo и корпорации «Артериум» Константин Жеваго ($1,07 млрд);
- владельцы компании Roshen экс-президент Петр Порошенко и его сын Алексей ($1,05 млрд);
- основатель промышленно-финансовой группы «Приват», совладелец «Днепразота», горно-обогатительных комбинатов, ферросплавных заводов и энергопредприятий Игорь Коломойский ($940 млн);
- владелец Kernel Андрей Веревский ($915 млн);
- и совладелец компании Grammarly Максим Литвин ($750 млн).
После ссоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в конце февраля в Киеве опасались, что Вашингтон введет санкции, обвинив кого-либо из ближайшего окружения президента Украины в причастности к коррупции, писала The Washington Post. Это, в свою очередь, могло привести к утрате Зеленским поддержки Европы, сказал изданию украинский чиновник. Россия осуждает любую помощь Украине.
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