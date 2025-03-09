Маск назвал ключ к завершению конфликта на Украине

Маск: конфликт на Украине закончится при введении санкций против ее бизнесменов

По мнению Маска, если на «10 крупнейших украинских олигархов» будут наложены санкции, конфликт завершится немедленно. О том, что Киев боялся санкций после ссоры Зеленского с Трампом, ранее писала WP

Илон Маск (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Конфликт на Украине закончится, если на крупных местных предпринимателей будут наложены санкции. Об этом заявил американский бизнесмен, куратор департамента по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск в социальной сети X.

«Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке», — ответил он на пост пользователя, который призвал остановить финансирование Украины.

По оценке украинского издания «Фокус», на сентябрь 2024 года в топ-10 богатейших бизнесменов Украины входили:

владелец Группы SCM Ринат Ахметов ($7,5 млрд);

владелец Группы «Интерпайп» Виктор Пинчук ($1,86 млрд);

сооснователь Revolut Влад Яценко ($1,3 млрд);

владельцы компании «Эпицентр К» Александр и Галина Гереги ($1,23 млрд);

владелец Smart Holding Вадим Новинский ($1,16 млрд);

совладелец Ferrexpo и корпорации «Артериум» Константин Жеваго ($1,07 млрд);

владельцы компании Roshen экс-президент Петр Порошенко и его сын Алексей ($1,05 млрд);

основатель промышленно-финансовой группы «Приват», совладелец «Днепразота», горно-обогатительных комбинатов, ферросплавных заводов и энергопредприятий Игорь Коломойский ($940 млн);

владелец Kernel Андрей Веревский ($915 млн);

и совладелец компании Grammarly Максим Литвин ($750 млн).

После ссоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в конце февраля в Киеве опасались, что Вашингтон введет санкции, обвинив кого-либо из ближайшего окружения президента Украины в причастности к коррупции, писала The Washington Post. Это, в свою очередь, могло привести к утрате Зеленским поддержки Европы, сказал изданию украинский чиновник. Россия осуждает любую помощь Украине.