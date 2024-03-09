В Британии раскрыли схему участия Минобороны в подкупе саудовского принца

Минобороны Британии участвовало в схеме, по которой выплачивались средства за посредничество в оружейной сделке саудовскому принцу Бандару. Часть средств уходила на обслуживание его личного самолета Airbus A340

Принц Саудовской Аравии Бандар бен Султан (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Министерство обороны Великобритании до 2011 года проводило «сомнительные» платежи на счет банка в Саудовской Аравии на фоне коррупционного скандала, известного как «Аль-Ямама», и расследования Управления по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) о коррупционной сделке с саудовским принцем Бандаром бен Султаном (бывший глава спецслужб Саудовской Аравии и экс-посол королевства в Вашингтоне).

Об этом сообщает The Guardian, публикуя ранее конфиденциальные документы, которые были обнародованы в ходе судебного разбирательства в отношении Джеффри Кука и Джона Мейсона из-за сделки GPT Special Project Management с саудитами. Мужчин обвинили в даче взятки саудовскому принцу Митебу бен Абдулле и его сообщникам, чтобы британская компания продолжала получать выгодные контракты от саудовской нацгвардии (SANG). GPT была ключевым подрядчиком в сделке британского правительства и саудовского ведомства, которое возглавлял принц Митеб, на сумму порядка £1,6 млрд по установке и обслуживанию коммуникационного оборудования.

Кук был управляющим директором GPT, а Мейсон частично владел фирмой, которая направляла платежи саудитам через оффшорные банковские счета. Оба признали свою причастность к выплатам £9,7 млн высокопоставленным саудовским чиновникам с 2007 по 2010 год. В то же время мужчины заявили, что их действия были санкционированы британским и саудовским правительствами. По их словам, это было сделано для того, чтобы британские фирмы выиграли саудовские контракты у компаний из конкурирующих стран, таких как Франция и США. Суд присяжных 6 марта оправдал их.

Согласно ставшим известными в ходе этого разбирательства документам, британское Минобороны создало новую систему платежей саудовскому высокопоставленному чиновнику после завершения расследования коррупции в сделке «Аль-Ямама» в 2006 году. Эта сделка подразумевала поставки вооружений Саудовской Аравии крупнейшим британским производителем BAE Systems на £40 млрд.

С 1988 по 2007 год Министерство обороны Великобритании и BAE использовали скрытую систему для отправки ежеквартальных платежей принцу Бандару бин Султану. Из документов следует, что «обычным процессом» было ежеквартальное сообщение от саудовского принца к чиновнику Минобороны, отвечающему за стимулирование продаж оружия, «с просьбой выплатить следующий взнос».

Чиновник «проинструктировал» другого высокопоставленного чиновника Министерства обороны «предпринять необходимые действия», а тот, в свою очередь, поручил BAE произвести платеж. Часть этих средств уходила на обслуживание самолета Airbus A340 стоимостью £75 млн для личного пользования Бандара.

В связи с расследованием SFO высокопоставленный чиновник Минобороны Британии Стивен Поллард выразил опасения, что в проведении платежей Бандару возникнут «трудности», поскольку их «станет менее легко защищать и оправдывать». В то же время он отметил, что прекращение платежей может вызвать «недовольство ключевых саудовцев».

В 2007 году, уже после завершения расследования, The Guardian писала о выплате £1 млрд, одобренной британским Минобороны. Сам принц тогда отрицал какие-либо нарушения, заявив, что выплаты были одобрены Министерством обороны Саудовской Аравии.

Спустя месяц высокопоставленный чиновник британского Минобороны Ник Эйлинг отметил, что британские чиновники хотят сообщить Бандару, что огласка выплат нанесли как ему, так и британскому правительству большой ущерб. «Существовали дополнительные риски, если бы обнаружилось, что эти выплаты продолжаются, поэтому в наших интересах как можно скорее перевести эти механизмы на более регулярную основу», — написал Эйлинг в служебной записке.

К 2008 году появилась новая схема, следует из написанного Поллардом документа. Так, саудиты должны были ежемесячно перечислять средства на банковский счет британского Министерства обороны в рамках официальных договоренностей о покупке военной техники у Великобритании. Ведомство, в свою очередь, возвращало часть этих средств на другой счет саудовского правительства для расходов на «неоперативные нужды». Выплаты продолжались до 2011 года.

Министерство обороны Великобритании заявило, что выплаты от BAE Бандару производились в соответствии с соглашениями между британским и саудовским правительствами, а Эр-Рияд сам решал, как потратить средства, переведенные по новой системе. То, что платежи были коррупционными, ведомство назвало «предположением». На вопрос, действуют ли в настоящее время аналогичные договоренности, пресс-секретарь Минобороны Британии сказал: «Мы не можем комментировать существующие контрактные соглашения».