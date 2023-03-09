Власти Латвии начали передачу отобранных у пьяных водителей машин Украине

Водители конфискованных машин не получат компенсации за свое имущество. Автомобили планируется передать украинским военным и медикам

Фото: Janis Laizans / Reuters

Латвийское правительство приняло решение передать восемь легковых автомобилей на нужды Украины. Все эти машины ранее принадлежали водителям, которые были задержаны за вождение в нетрезвом виде, сообщает издание LSM.

Планируется, что автомобили передадут Минобороны Украины, Винницкой областной больнице, а также медицинским учреждениям Купянска (Харьковская область). Бывшие владельцы машин никакой компенсации не получат. Как считают в правительстве, это должно показать нарушителям, что ездить в нетрезвом состоянии не только опасно, но и очень дорого.

Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс назвал решение правительства еще одним вкладом в поддержку Украины. Поблагодарил власти и Рейнис Познякс – основатель организации Twitterconvoy, которая ранее занималась организацией отправки автомобилей на Украину.

С этого года в Латвии существует закон, в соответствии с которым власти имеют право забирать автомобили у граждан, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии. В общей сложности, были отобраны более 200 автомобилей, которые должны быть выставлены на аукционы. Как сообщает агентство Reuters, это привело в том числе к тому, что переполненными оказались штрафные стоянки. Передача автомобилей Украине может частично решить эту проблему.