В Германии обвинили третьего украинца по делу о посылках с бомбами

Третьему гражданину Украины Евгению Б. вменяют шпионаж и диверсию. Берлин подозревает причастность Москвы. Кремль ранее подчеркивал, что подобные подозрения — вбросы

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения еще одному украинскому гражданину Евгению Б. в шпионаже, в том числе с целью диверсии и поджога. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В конце марта 2025 года Евгений Б. вместе с Даниилом Б. и Владиславом Т. (которые предстанут перед судом отдельно) отправили из Кельна в Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. Ранее Евгений Б. получил соответствующий приказ от российской спецслужбы через посредников в Мариуполе», — говорится в сообщении ведомства.

Евгений Б. был арестован в Швейцарии 13 мая 2025 года и был экстрадирован в Германию 23 декабря того же года. Федеральная прокуратура считает, что подозреваемый был завербован российскими спецслужбами.

По данным прокуратуры, Евгений Б. завербовал Даниила Б. и Владислава Т. и приобрел GPS-трекеры и другие материалы, а также пообещал своим контактам в российской спецслужбе, что займется отправкой посылок с зажигательными устройствами.

Летом 2024 года в логистическом центре DHL в Лейпциге загорелась посылка с зажигательным устройством, отправленная из одной из стран Балтии. Это произошло прямо перед тем, как ее должны были погрузить в самолет.

The Wall Street Journal писала, что Россию заподозрили в причастности к попыткам тайно провезти воспламеняющиеся устройства на рейсах DHL. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл эту информацию «вбросами».