Bloomberg рассказал, зачем Россия обратилась к Индии за рабочими

«Тектонический сдвиг» на российском рынке труда изменил подход бизнеса к привлечению трудовых мигрантов. Bloomberg разобрался, почему Россия хочет привезти из Индии рабочих и как к этому адаптировались предприниматели

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Россия обратилась к Индии, чтобы компенсировать нехватку рабочих за счет трудовых мигрантов. Об этом сообщил Bloomberg, проанализировавший ситуацию с мигрантами в России из стран Южной Азии.

«Мы наблюдаем настоящий тектонический сдвиг на российском рынке труда», — приводит Bloomberg слова операционного директора кадрового агентства «Интруд» Елены Веляевой. По словам Веляевой, агентство уже ищет кандидатов не только в Индии, но и на Шри-Ланке и в Мьянме, планируя дальнейшее расширение географии. «Интруд» был создан всего два года назад для привлечения иностранных работников в Россию.

Проблема нехватки рабочей силы стала одной из ключевых тем во время визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре, в ходе которого стороны подписали соглашение об упрощении процедур временной трудовой миграции.

Даже до заключения этого соглашения приток иностранной рабочей силы в Россию заметно ускорился. По данным МВД, на которые ссылается Bloomberg, число разрешений на работу, выданных гражданам Индии, в прошлом году превысило 56 тыс., тогда как в 2021 году этот показатель составлял около 5 тыс. В целом в 2025 году иностранцам было выдано более 240 тыс. разрешений на работу — максимальное значение как минимум с 2017 года. Рост зафиксирован не только по гражданам стран бывшего СССР, включая Туркменистан, но и за счет мигрантов из более отдаленных государств — Индии, Бангладеш, Шри-Ланки и Китая.

Иностранных работников также привлекают в строительство, сферу общественного питания и городские службы. Так, индийские трудовые мигранты вышли дворниками на уборку улиц в Санкт-Петербурге в декабре 2025 года. 17 человек наняло АО «Коломяжское». Директор СПбГАУ «Центр трудовых ресурсов» Алексей Чистяков рассказал, что индийцы прибыли в Петербург еще в сентябре, они несколько месяцев проходили стажировку, учили русский язык и знакомились с особенностями профессии.

В условиях дефицита кадров российские компании все чаще делают ставку на работников, привязанных к конкретному работодателю визами и контрактами, отметила Веляева. По ее словам, мигранты из безвизовых стран, прежде всего Центральной Азии, чаще меняют работодателей, что создает дополнительную нестабильность для бизнеса.

Агентства по найму начали организовывать центры обучения языку и профессии в странах, откуда могут быть привлечены работники. Так, «Интруд» вместе с Российской ассоциацией сварщиков создал в столице южного индийского штата Тамилнад, Ченнаи, центр, где кандидаты проходят обучение на сварщиков и аттестуются перед приемом на работу в России.

В России растет спрос на индийских квалифицированных сварщиков, портных, плотников и арматурщиков. Кадровые агентства за пределами Индии отмечают более чем 60-процентный рост спроса на индийских рабочих в последние годы и ожидается дальнейший рост. По словам соучредителя компании по подбору персонала за рубежом Globeskills International Сиддхартха Маллика, спрос вырос с 300 сварщиков в год в период с 2018 по 2020 год до 500 ежегодно в настоящее время.

В конце 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что только столица нуждается в 400–500 тыс. человек для компенсации дефицита трудовых ресурсов. В начале декабря он отмечал, что нехватка кадров наблюдается во всех секторах экономики столицы.

Хотя дефицит кадров в России снижается, он остается высоким в сравнении с показателями 2020–2022 годов, следует из опросов Центробанка России. Оценка компаниями обеспеченности работниками в четвертом квартале 2025 года составила -23,2 пункта. В третьем квартале этот показатель находился на уровне -25,1, а во втором — -27,5 пункта. В 2020–2022 годах обеспеченность кадрами оценивалась на уровне -6,4, -14,8, -14,4 пункта соответственно. При этом в конце 2024-го этот показатель находился на уровне -31,0 пункта.

Ранее Россия и Афганистан провели переговоры по привлечению трудовых мигрантов из исламского эмирата. По словам посла страны, правительство прилагает усилия для направления квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где существует потребность в рабочей силе.

Минтруд в соответствии с запросами работодателей каждый год устанавливает квоту на выдачу разрешений на работу специалистам из стран, с которыми у России визовый режим. В 2023 году она составляла 123,95 тыс. человек, в 2024 году — 155,9 тыс. человек, а в 2025 году была увеличена до 234,96 тыс. человек. Общая квота распределяется между субъектами и специальностями. Квота не распространяется на квалифицированных иностранных специалистов, работающих по профессиям, включенным в перечень Минтруда, а также на высококвалифицированных специалистов, зарплата которых составляет не менее 750 тыс. руб. за квартал.