Политика⁠,
0

Исполнитель покушения на генерала Алексеева рассказал о побеге из Москвы

Исполнитель покушения на генерала Алексеева рассказал, что после преступления должен был вернуться на Украину через ОАЭ и Румынию. Его пособник помог ему с жильем в Москве и проездными документами

Исполнитель покушения на генерала Алексеева рассказал о побеге из Москвы
Video

Исполнитель покушения на убийство генерала Владимира Алексеева Любомир Корба рассказал, что после выполнения задания украинских спецслужб должен был вернуться в Киев. Видео допроса опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«После исполнения попытки убийства было мне сказано идти в аэропорт, садиться на самолет в Дубай, где в Дубае был другой билет на Румынию. Из Румынии должны были ехать в Киев», — рассказал он.

На Украине его должна была встретить команда кураторов, которая давала ему задания, пояснил Корба. Пока мужчина находился в России, ему платили по $2 тыс. в месяц за слежку «за объектами и людьми, которых присылали по телефону».

Его пособник — Виктор Васин — признался ФСБ, что искренне раскаивается в своем участии в покушении. Он уточнил, что помог своему знакомому, которого завербовали украинские спецслужбы, в съеме конспиративной квартиры и приобретении проездных документов по российской столице.

ФСБ сообщила, что стрелявшие в генерала Алексеева признали вину
Политика
Любомир Корба

Корбу задержали в Дубае при содействии властей ОАЭ и передали России. Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Объединенных Арабских Эмиратов за содействие. Васина задержали в Москве. Их пособница — Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения — успела выехать на Украину.

Покушение на генерала было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. По версии силовиков, Корба дождался появления Алексеева на лифтовой площадке, после чего произвел четыре выстрела и скрылся. Генерала госпитализировали, на следующий день он пришел в сознание. Возбуждены уголовные дела по статьям покушение на убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

