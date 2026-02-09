WSJ рассказала о «страховке» США на случай войны с Китаем

Размещение американских подлодок на острове на западе Австралии предоставит США преимущество в случае конфликта с Китаем — база Стерлинг может стать плацдармом для субмарин или убежищем при необходимости ремонта, пишет WSJ

Развивающаяся военно-морская база Стерлинг на западе Австралии станет плацдармом для американских атомных подводных лодок, если США вступят в вооруженный конфликт с Китаем из-за Тайваня, и убежищем, «если что-то пойдет не так», сообщает The Wall Street Journal, называя эту базу «страховым полисом» США.

По данным газеты, Вашингтон планирует в ближайшие годы разместить на этой базе до четырех субмарин, первая из которых должна прибыть в 2027-м. Это является частью соглашения в рамках оборонного альянса Великобритании, Австралии и США в Тихоокеанском регионе (AUKUS).

Американские подводные лодки базируются на острове Гуам, однако в случае конфликта Китай может нанести превентивный удар по этой территории и вывести из строя военные объекты, поэтому австралийская база будет преимуществом для США. Кроме того, она станет еще одним местом для проведения ремонта в месте, относительно близком к региональным очагам напряженности.

«Если вы попали в какой-то конфликт и ваши корабли получили повреждения, вы захотите быстро вернуться в бой», — отметил командующий группой американских подводных лодок контр-адмирал Линкольн Рейфстек во время недавнего визита на базу.

Также в случае противостояния американские подлодки смогут заблокировать важные морские пути торговли с Китаем, отмечается в материале.

Канберра инвестирует в находящуюся на острове базу Стерлинг около $5,6 млрд на строительство таких объектов, как учебный центр, жилье, реконструкцию причала для подводных лодок, установку для обращения с радиоактивными отходами и энергоснабжение. WSJ пишет, что для военнослужащих также построили апартаменты.

Также власти Австралии выделили $8,4 млрд на строительство центра техобслуживания и судостроения в Хендерсоне, расположенном недалеко от Стерлинга на материке, с которым база соединяется мостом. Ожидается, что центр будет включать сухие доки, необходимые для крупных ремонтов и самого широкого уровня технического обслуживания.

WSJ отмечает, что Австралия не допускает размещения иностранных баз на своей территории, поэтому публично предстоящее развертывание войск США преподносится как ротационное, но подготовка предполагает, что американские подводные лодки могут находиться в Стерлинге какое-то время. По оценкам австралийских чиновников, около 1200 человек личного состава прибудут на базу из США и Великобритании, которые также планируют разместить там подводную лодку.

Некоторые местные жители высказывают опасения из-за радиоактивных отходов, вероятного роста цен на жилье с прибытием иностранных военных, а также из-за потенциальной уязвимости региона после размещения американских подлодок. Сторонники проекта указывают, что это создаст новые рабочие места и обеспечит Австралию преимуществами атомных подводных лодок, пока она ожидает строительства собственных. Канберра с 2030-х должна начать закупать их у Вашингтона в рамках AUKUS. В настоящее время флот Австралии состоит из дизель-электрических подлодок.