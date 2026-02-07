FT узнала о предостережении Китая по поводу апрельского визита Трампа

Пекин предостерег Вашингтон от продажи оружия Тайваню и предупредил, что это может сорвать апрельский визит президента США Дональда Трампа в Китай, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В то же время США готовят крупную сделку по продаже Тайваню противотанковых ракет Patriot и другого оружия.

До этого глава Китая Си Цзиньпин отмечал, что тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях. Си назвал остров территорией КНР и добавил, что Пекин должен защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность и никогда не позволит отделить Тайвань от Китая. «США должны с осторожностью подходить к продаже оружия Тайваню», — предостерег он.

Тайвань (Китайская Республика), объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», продвигаемую материковым Китаем с 1980-х годов. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Тайбэем, но США продают острову оружие в рамках принятого в 1979 году Закона об отношениях с Тайванем, предусматривающего поставки для самообороны. Увеличение помощи предусмотрено в проекте оборонного бюджета США на 2026 финансовый год.

Трамп обсуждал апрельский визит в том числе во время телефонного разговора с китайским коллегой 4 февраля. Республиканец подчеркивал, что очень ждет эту поездку.

