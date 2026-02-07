 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

FT узнала о предостережении Китая по поводу апрельского визита Трампа

Пекин предостерег Вашингтон от продажи оружия Тайваню и предупредил, что это может сорвать апрельский визит президента США Дональда Трампа в Китай, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В то же время США готовят крупную сделку по продаже Тайваню противотанковых ракет Patriot и другого оружия.

До этого глава Китая Си Цзиньпин отмечал, что тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях. Си назвал остров территорией КНР и добавил, что Пекин должен защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность и никогда не позволит отделить Тайвань от Китая. «США должны с осторожностью подходить к продаже оружия Тайваню», — предостерег он.

Тайвань (Китайская Республика), объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», продвигаемую материковым Китаем с 1980-х годов. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Тайбэем, но США продают острову оружие в рамках принятого в 1979 году Закона об отношениях с Тайванем, предусматривающего поставки для самообороны. Увеличение помощи предусмотрено в проекте оборонного бюджета США на 2026 финансовый год.

Трамп обсуждал апрельский визит в том числе во время телефонного разговора с китайским коллегой 4 февраля. Республиканец подчеркивал, что очень ждет эту поездку.

США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания
Политика
Томас ДиНанно

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
WSJ сообщила, что SpaceX отложила миссию к Марсу ради лунного полета Технологии и медиа, 05:55
Три российских аэропорта возобновили полеты Политика, 05:37
В Тверской области из-за беспилотников загорелось предприятие Политика, 05:21
FT узнала о предостережении Китая по поводу апрельского визита Трампа Политика, 04:59
Трамп осудил опубликованное на его странице видео обезьяны с лицом Обамы Общество, 04:48
Reuters сообщил, что Россия отвергла предложение США по Запорожской АЭС Политика, 04:35
В Дагестане опечатали детский сад, где 10 детей отравились угарным газом Общество, 04:27
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Белый дом заявил, что Индия закупит у США товаров на $500 млрд Политика, 04:21
Reuters узнал об уверенности Зеленского в победе на выборах Политика, 03:49
Axios сообщил о риске утраты республиканцами США контроля над Конгрессом Политика, 03:45
The Times узнала о перебросе британских истребителей на Кипр из-за Ирана Политика, 02:58
Госдеп одобрил продажу запчастей для военной техники Украине на $185 млн Политика, 02:21
Трамп подписал указ о пошлинах для торгующих с Ираном стран Политика, 02:12
Аэропорты Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты Политика, 01:56