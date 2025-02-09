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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WP рассказала о попавших в «черную дыру» мигрантах в Гуантанамо

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Мигрантов нельзя держать под стражей на военных объектах, предназначенных для тех, кто связан с «Аль-Каидой» и другими террористическими группировками, указывают юристы
Фото: DHS / Reuters
Фото: DHS / Reuters

Нелегальные мигранты, которых отправили в центр задержаний на американской военной базе Гуантанамо на Кубе, оказались в правовой «черной дыре», пишет The Washington Post со ссылкой на юристов. Имена задержанных не разглашаются, как и предъявленные им обвинения.

В администрации президента Дональда Трампа заявляли, что задержанные — члены венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Людей разместили на военном объекте, известном как Лагерь 6, где ранее содержались заключенные, связанные с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация), сообщал представитель Пентагона. По словам юристов, даже если Трамп признает Tren de Aragua террористической группой, ее предполагаемых участников нельзя держать под стражей в учреждениях, которые предназначены только для лиц, связанных с группировками, стоящими за атаками 11 сентября 2001 года.

Содержание боевиков «Аль-Каиды» контролирует Минобороны, а за мигрантов должна отвечать Иммиграционно-таможенная полиция, но на практике провести это различие невозможно, уверен адвокат из Центра конституционных прав Дж. Уэллс Диксон. Лагерь 6 был создан для подозреваемых в терроризме, его разработали, «чтобы психологически сломать задержанных».

Администрация Трампа начала выдворять мигрантов в Гуантанамо
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Другие специалисты, представляющие обвиняемых по делу 11 сентября, также заявили, что здание, которым управляют военные, работает как тюрьма строгого режима с тяжелыми условиями. «Условия там негигиеничные — насколько я понимаю, они отвратительные. Там грязно. Это тропический остров с насекомыми, песком, жарой, где постоянно отключается кондиционер», — сообщила адвокат Алка Прадхан.

WP пишет со ссылкой на четырех юристов, что мигрантам отказывают в юридической помощи, при этом подозреваемые в терроризме ее получают. Американский союз защиты гражданских свобод и десятки правозащитных групп обратились к министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, министру обороны Питу Хегсету и госсекретарю Марко Рубио с просьбой предоставить доступ к задержанным, а также прояснить информацию об их иммиграционном статусе, продолжительности пребывания в Гуантанамо и условиях содержания.

Трамп в конце января поручил министрам обороны и внутренней безопасности принять меры для расширения деятельности Центра по работе с мигрантами в тюрьме на территории Гуантанамо «до полной загрузки». Президент утверждал: в тюрьме есть 30 тыс. мест, где можно разместить задержанных нелегалов. В Министерстве внутренней безопасности заявляли, что мигранты будут размещены в следственном изоляторе, отдельно от других задержанных, а позднее людей отправят в страны, откуда они прибыли.

Нелегальные мигранты в Гуантанамо содержались и ранее, в еще одном центре, который находится в ведении Госдепартамента. Туда отправляют людей, которые пытались попасть в США по морю, они могут оставаться в центре месяцами.

Вместимость Лагеря 6 составляет более 100 человек, а центра для мигрантов — около 120 человек, пишет WP со ссылкой на юристов. Согласно спутниковым снимкам, сделанным в субботу, 8 февраля, на базе около центра установили более 185 палаток и других временных сооружений в ожидании наплыва тех, кого власти решили депортировать.

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Гуантанамо нелегальные мигранты США Дональд Трамп
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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