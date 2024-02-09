На майдане прошла акция протеста из-за отставки Залужного. Видео

На майдане в Киеве прошла акция с требованием вернуть Залужного, а «Зелю геть»

Об отставке Залужного Киев объявил днем ранее. Собравшиеся на площади скандировали «Верните Залужного» и «Зелю геть», то есть «вон»

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На площади Независимости в Киеве (майдан Незалежностi) прошла акция протеста после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Собравшиеся требовали вернуть его на пост, а также выкрикивали «Зелю геть!» (президента Украины Владимира Зеленского — вон).

Об отставке Залужного украинские власти объявили вечером 8 февраля. На этом посту его сменил командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский. Объявляя о перестановках в армии, Зеленский поблагодарил Залужного «за два года защиты» и «за каждую победу, которую мы добились вместе» и отметил, что у Сырского есть «успешный опыт защиты» — он провел «Киевскую оборонную операцию» — и «успешный опыт наступления» — он руководил боями в Харьковской области осенью 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил, что эти события «могут изменить ход спецоперации». «Она будет продолжаться до достижения целей [Москвы]», — подчеркнул он.