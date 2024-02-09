Песков заявил, что на Западе будут «внимательно изучать» интервью Путина
В западных странах будут очень внимательно изучать и анализировать интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает «РИА Новости».
Однако, по его словам, главное для Путина — это реакция россиян на интервью, но важно, чтобы и на Западе его посмотрели как можно больше людей. «Они будут очень внимательно изучать это интервью, они будут его анализировать. <...> Мы в этом не сомневаемся», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции на выход интервью в западных СМИ.
Песков утверждает, что Карлсон заранее не согласовывал свои вопросы Путину. Пресс-секретарь добавил, что за последние три-четыре дня Кремль получил «несколько десятков» запросов от зарубежных СМИ об интервью с российским президентом. Он заверил, что все заявки будут иметь в виду на будущее.
Песков также прокомментировал ряд вопросов из интервью, в частности заявление Путина, что в архивных документах говорится о сотрудничестве Польши с Адольфом Гитлером. По словам пресс-секретаря, президент «досконально исторические документы предпочитает изучать именно в первоисточнике». На какие именно документы сослался в интервью Путин, Песков не уточнил.
Он также не стал пояснять, имел ли в виду Путин осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова, когда говорил о возможных договоренностях по обмену арестованного в России американского журналиста Эвана Гершковича. «Президент сказал весьма понятно, и он сказал то, что хотел сказать», — сказал Песков.
В декабре 2021 года суд в Германии приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. По данным следствия, в 2019 году Красиков застрелил мужчину в берлинском парке. Издание Spiegel утверждало, что Красиков служил в спецназе ФСБ «Вымпел» и въехал в Германию по поддельному паспорту.
Россия неоднократно отрицала связь с убийством гражданина Грузии в Германии. Путин назвал застреленного Хангошвили человеком, «принимавшим участие в боевых действиях, сепаратистом» и одним из организаторов теракта в московском метро в 2004 году.
Интервью Путина Карлсону вышло в 2:00 мск 9 февраля, беседа длилась больше двух часов. Большая часть интервью посвящена военной операции на Украине, в частности отказу украинских властей от мирных переговоров. Путин также высказался о событиях на Майдане в 2014 году, отношениях России с НАТО и Китаем, взрыве на газопроводе «Северный поток» и других темах.
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