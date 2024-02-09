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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Песков заявил, что на Западе будут «внимательно изучать» интервью Путина

Песков назвал реакцию россиян главной для интервью Путина Карлсону
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
За последние дни Кремль получил десятки запросов от зарубежных СМИ об интервью с Путиным, утверждает Песков. По его словам, эти заявки будут иметь в виду в будущем, но главное — это реакция россиян
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Reuters)

В западных странах будут очень внимательно изучать и анализировать интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает «РИА Новости».

Однако, по его словам, главное для Путина — это реакция россиян на интервью, но важно, чтобы и на Западе его посмотрели как можно больше людей. «Они будут очень внимательно изучать это интервью, они будут его анализировать. <...> Мы в этом не сомневаемся», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции на выход интервью в западных СМИ.

Песков утверждает, что Карлсон заранее не согласовывал свои вопросы Путину. Пресс-секретарь добавил, что за последние три-четыре дня Кремль получил «несколько десятков» запросов от зарубежных СМИ об интервью с российским президентом. Он заверил, что все заявки будут иметь в виду на будущее.

Песков заявил, что на Западе будут «внимательно изучать» интервью Путина
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Песков также прокомментировал ряд вопросов из интервью, в частности заявление Путина, что в архивных документах говорится о сотрудничестве Польши с Адольфом Гитлером. По словам пресс-секретаря, президент «досконально исторические документы предпочитает изучать именно в первоисточнике». На какие именно документы сослался в интервью Путин, Песков не уточнил.

Он также не стал пояснять, имел ли в виду Путин осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова, когда говорил о возможных договоренностях по обмену арестованного в России американского журналиста Эвана Гершковича. «Президент сказал весьма понятно, и он сказал то, что хотел сказать», — сказал Песков.

В декабре 2021 года суд в Германии приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. По данным следствия, в 2019 году Красиков застрелил мужчину в берлинском парке. Издание Spiegel утверждало, что Красиков служил в спецназе ФСБ «Вымпел» и въехал в Германию по поддельному паспорту.

Россия неоднократно отрицала связь с убийством гражданина Грузии в Германии. Путин назвал застреленного Хангошвили человеком, «принимавшим участие в боевых действиях, сепаратистом» и одним из организаторов теракта в московском метро в 2004 году.

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Интервью Путина Карлсону вышло в 2:00 мск 9 февраля, беседа длилась больше двух часов. Большая часть интервью посвящена военной операции на Украине, в частности отказу украинских властей от мирных переговоров. Путин также высказался о событиях на Майдане в 2014 году, отношениях России с НАТО и Китаем, взрыве на газопроводе «Северный поток» и других темах.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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