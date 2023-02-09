Великобритания и США ввели санкции против семи россиян за кибератаки

Гриб, Багет и Глобус попали под санкции Великобритании и США

Включенные в санкционный список россияне, по мнению Лондона, причастны к кибератакам против Британии и других стран

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Великобритания ввела санкции против семи граждан России, говорится на сайте британского правительства. Лондон считает их причастными к кибератакам против Британии и других стран. О санкциях также объявили власти США.

Под ограничительные меры попали:

Валентин Карягин (псевдоним Глобус)

Максим Михайлов (псевдонимы: Багет и MaxMS76)

Дмитрий Плешевский (псевдоним Исильдур)

Михаил Искрицкий (псевдоним Тропа)

Виталий Ковалев (псевдонимы: Бен и Бентли)

Иван Вахромеев (псевдонимы: Гриб и ivanalert)

Валерий Седлецкий (псевдоним Стрикс)

Причина включения в санкционный список у всех указа одна и та же. По мнению Лондона, они участвуют или оказывают поддержку кибердеятельности, а именно атакам программ-вымогателей, направленных против «целостности, процветания и безопасности» Соединенного Королевства и других стран, а также для причинения ущерба коммерческим компаниям.

Попавшим под санкции вышеуказанным россиянам запрещается въезд в Великобританию, а их активы в стране подлежат заморозке, говорится в сообщении.

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