Гриб, Багет и Глобус попали под санкции Великобритании и США
Великобритания ввела санкции против семи граждан России, говорится на сайте британского правительства. Лондон считает их причастными к кибератакам против Британии и других стран. О санкциях также объявили власти США.
Под ограничительные меры попали:
- Валентин Карягин (псевдоним Глобус)
- Максим Михайлов (псевдонимы: Багет и MaxMS76)
- Дмитрий Плешевский (псевдоним Исильдур)
- Михаил Искрицкий (псевдоним Тропа)
- Виталий Ковалев (псевдонимы: Бен и Бентли)
- Иван Вахромеев (псевдонимы: Гриб и ivanalert)
- Валерий Седлецкий (псевдоним Стрикс)
Причина включения в санкционный список у всех указа одна и та же. По мнению Лондона, они участвуют или оказывают поддержку кибердеятельности, а именно атакам программ-вымогателей, направленных против «целостности, процветания и безопасности» Соединенного Королевства и других стран, а также для причинения ущерба коммерческим компаниям.
Попавшим под санкции вышеуказанным россиянам запрещается въезд в Великобританию, а их активы в стране подлежат заморозке, говорится в сообщении.
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