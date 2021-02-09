В Кремле опровергли данные о плане соцпомощи для «купирования протестов»

По словам Дмитрия Пескова, сообщение Reuters о намерении властей России выделить около 500 млрд руб. для решения проблемы недовольства россиян падением уровня жизни, не соответствует действительности

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сообщение агентства Reuters о том, что уже в ближайшее время президент России Владимир Путин намерен объявить о выделении в преддверии выборов в Госдуму «не менее 500 млрд руб.» для решения проблемы недовольства россиян падением уровня жизни, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь президента отметил, что Reuters прислало в администрацию главы государства запрос о наличии у властей планов выделить «то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллион» для купирования протестов в стране, однако выпустило свое сообщение, не дождавшись ответа.

«Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это, неверное, сообщение агентства Reuters», — резюмировал Песков.

Отвечая на вопрос, что именно не соответствует действительности: указанная Reuters сумма или цель выделения средств, — Песков уточнил, что неверны оба утверждения.