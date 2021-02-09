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В Кремле опровергли данные о плане соцпомощи для «купирования протестов»

По словам Дмитрия Пескова, сообщение Reuters о намерении властей России выделить около 500 млрд руб. для решения проблемы недовольства россиян падением уровня жизни, не соответствует действительности
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сообщение агентства Reuters о том, что уже в ближайшее время президент России Владимир Путин намерен объявить о выделении в преддверии выборов в Госдуму «не менее 500 млрд руб.» для решения проблемы недовольства россиян падением уровня жизни, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь президента отметил, что Reuters прислало в администрацию главы государства запрос о наличии у властей планов выделить «то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллион» для купирования протестов в стране, однако выпустило свое сообщение, не дождавшись ответа.

«Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это, неверное, сообщение агентства Reuters», — резюмировал Песков.

Reuters узнал о плане помощи россиянам на 500 млрд руб.
Экономика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Отвечая на вопрос, что именно не соответствует действительности: указанная Reuters сумма или цель выделения средств, — Песков уточнил, что неверны оба утверждения.

«Ни то, ни другое не соответствует действительности, и то, и другое является неправдой, по-русски говоря. Во-первых, такой цели не преследуется, во-вторых, нет каких-то разовых сумм, о которых планировалось бы объявить в ближайшее время», — заявил пресс-секретарь Путина.

При этом он подчеркнул, что власти России постоянно выделяют дополнительные средства на социальные расходы: «на врачей, на детей, — это постоянный процесс».

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По словам источников Reuters, средства в размере 500 млрд руб. или даже более власти намерены выделить для того, чтобы «люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и делают все, чтобы им помочь».

В пресс-службе правительства, комментируя сообщение Reuters, заявили, что ежегодно реализуется «целый ряд мер социальной поддержки», а «перечень таких инструментов постоянно расширяется».

Bank of America недавно отмечал, что перед выборами правительство может пойти на увеличение бюджетных расходов, как это уже было перед парламентскими выборами в 2016 году, когда власти решили выплатить всем пенсионерам дополнительно по 5 тыс. руб.

Авторы
Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Дмитрий Песков протесты социальные выплаты
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