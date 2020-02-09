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«Сделка века» Трампа ,  
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Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века»

По словам премьера Биньямина Нетаньяху, Израиль приступил к составлению карт земель на Западном берегу, которые будут аннексированы в соответствии с предлагаемым мирным планом Трампа
Фото: Zuma / TASS

Израиль приступил к подготовке карт земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью страны в соответствии с предлагаемым мирным планом президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Jerusalem Post.

По его словам, специально созданный для этих целей израильско-американский комитет уже находится в «середине процесса составления карты», и это «не займет много времени». «Это 800 кв. км. Мы ждали с 1967 года, не стоит придавать значения ожиданию еще в несколько недель», — сказал Нетаньяху.

Издание уточняет, что израильскую сторону комитета возглавит глава канцелярии премьер-министра Ронен Перец. Американский дипломатический источник JP заявил, что власти США находятся в тесном контакте с администрацией Нетаньяху.

Премьер-министр также уточнил, что только он сможет обеспечить американское признание суверенитета Израиля над поселениями долины реки Иордан и Западного берега. «Я не доверяю [лидеру центристского блока «Кахоль-Лаван»] Бени Ганцу», — сказал он, имея в виду своего главного политического конкурента на предстоящих выборах в марте. 

Накануне советник президента США Джаред Кушнер заявил, что для завершения работы над детальными картами Западного берега потребуется «несколько месяцев», прежде чем Израиль сможет аннексировать часть палестинских поселений. Он также планировал выступить с объявлением о создании израильско-американской комиссии, которая преобразует «концептуальную карту» Западного берега в более детальную.  

«Сделка века» была представлена президентом США Дональдом Трампом 28 января. Она предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского, при этом Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, а столицей Палестины станет Восточный Иерусалим. По плану, Израиль распространит свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). Кроме того, согласно документу, на Храмовой горе в Иерусалиме сохранится статус-кво, палестинское движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризован. 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху, Западный берег реки Иордан
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