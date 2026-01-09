FT сообщила об активном сотрудничестве Венесуэлы и США по экспорту нефти

Венесуэла под руководством временного президента Делси Родригес активно сотрудничает с администрацией Дональда Трампа в вопросах экспорта нефти в США, пишет Financial Times со ссылкой источники, близкие к правительству Каракаса.

По их данным, Родригес поддерживает регулярный прямой контакт с госсекретарем Марко Рубио. Совместные группы экспертов из обеих стран работают над снятием санкций и бюрократических барьеров, чтобы передать Вашингтону 30–50 млн баррелей нефти, заблокированной ранее ограничениями.



«Сейчас первоочередной задачей является стабилизация ситуации в Венесуэле. Чтобы это произошло, нам нужно сохранить поставки нефти и приток денег в Венесуэлу. Это в интересах обеих сторон», — сказал источник газеты.

