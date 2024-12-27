В Шереметьево ввели дополнительные меры безопасности
В столичном аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности, сотрудников охраны снабдили оружием, сообщила РБК пресс-служба аэропорта.
«В целях усиления мер по обеспечению транспортной безопасности и повышения антитеррористической защищенности аэропорта «Шереметьево» патрульные наряды ФГУП «УВО Минтранса России», осуществляющие круглосуточное патрулирование периметрового ограждения, вооружены автоматическим боевым ручным стрелковым оружием», — сказано в сообщении.
Служебным оружием также оснащены группы быстрого реагирования АО «Шереметьево Безопасность» и постовые наряды, которые охраняют объекты в непосредственном окружении аэропорта (вне контролируемой зоны).
21 декабря в Шереметьево произошла потасовка между ожидающими вылета рейса в Шарм-эш-Шейх более суток туристами, другими пассажирами и силовиками, ее записала на видео одна из очевидиц. На кадрах было видно, как полицейские и сотрудники безопасности аэропорта разнимают мужчин. Одного мужчину на полу удерживали несколько силовиков, за кадром было слышно, как люди из толпы заступаются за него и призывают отпустить: «Иначе мы вообще отсюда не уйдем».
Возле выхода на посадку собрались около 200 человек. На рейс зарегистрированы 218 пассажиров, уточняла Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Рейс должен был вылететь в 5:50 20 декабря. Также был задержан рейс из Шарм-эш-Шейха, в Египте россияне тоже застряли более чем на сутки из-за поломки самолета египетской авиакомпании AlMasria, который должен был выполнять и полет из российской столицы. Рейсы были выполнены 22 декабря.
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