Экс-прокурора Москвы назначили замглавы МЧС
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении экс-прокурора Москвы Дениса Попова заместителем главы МЧС. Документ размещен на портале публикования правовых актов.
«Назначить Попова Дениса Геннадьевича статс-секретарем — заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Источник РБК сообщил о том, что Попов подал заявление об отставке с должности прокурора Москвы по собственному желанию в середине августа 2024 года. После этого, по данным собеседника, Попов находился в отпуске, а обязанности главы столичной прокуратуры исполнял первый заместитель Сергей Савенков.
Попов возглавлял прокуратуру Москвы с сентября 2019 года. Его сменил Максим Жук, до этого занимавший должность прокурора Тверской области.
До того как возглавить столичную прокуратуру, Попов был прокурором Хакасии (2015–2018) и Дагестана (2018–2019). Он награжден орденом Мужества, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу», а также именным оружием.
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