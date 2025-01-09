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Политика ,  
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Экс-прокурора Москвы назначили замглавы МЧС

Бывший прокурор Москвы Денис Попов, подавший заявление об отставке в августе 2024-го, назначен статс-секретарем — заместителем главы МЧС. До того как возглавить столичную прокуратуру, он был прокурором Хакасии и Дагестана
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Денис Попов (Фото: РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении экс-прокурора Москвы Дениса Попова заместителем главы МЧС. Документ размещен на портале публикования правовых актов.

«Назначить Попова Дениса Геннадьевича статс-секретарем — заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня подписания.

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Максим Жук

Источник РБК сообщил о том, что Попов подал заявление об отставке с должности прокурора Москвы по собственному желанию в середине августа 2024 года. После этого, по данным собеседника, Попов находился в отпуске, а обязанности главы столичной прокуратуры исполнял первый заместитель Сергей Савенков.

Попов возглавлял прокуратуру Москвы с сентября 2019 года. Его сменил Максим Жук, до этого занимавший должность прокурора Тверской области.

До того как возглавить столичную прокуратуру, Попов был прокурором Хакасии (2015–2018) и Дагестана (2018–2019). Он награжден орденом Мужества, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу», а также именным оружием.

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