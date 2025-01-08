Осужденный глава банды насильников в Британии избежал депортации
В Британии пакистанец Кари Абдул Рауф, который возглавлял банду насильников и должен был быть депортирован по решению суда почти десять лет назад, все еще живет и работает в городе, где занимался преступной деятельностью. Об этом сообщает газета The Times.
Мужчина 55 лет орудовал в банде из девяти человек азиатского происхождения. Их осудили в 2012 году — в частности, за изнасилования несовершеннолетних и торговлю людьми.
Кари Абдулу Рауфа отправили в тюрьму на шесть лет, однако спустя 2,5 года, в ноябре 2014 года, он вышел на свободу. Ему обещали, что после освобождения его депортируют в Пакистан.
Издание отмечает, что адвокаты мужчины утверждают, что он отказался от гражданства Пакистана, поэтому депортация фактически сделает его «лицом без гражданства», а также, что это лишит мужчину права на семейную жизнь, поскольку в Великобритании у него есть жена и пятеро детей. Судьи иммиграционного трибунала дважды отклоняли его апелляцию на депортацию в 2020 и 2022 годах.
В настоящее время мужчина все еще живет и работает доставщиком еды в Рочдейле, где когда-то орудовала преступная банда, пишет газета.
Читайте РБК в Telegram.
Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео
Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов