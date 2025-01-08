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Осужденный глава банды насильников в Британии избежал депортации

Times: глава банды насильников в Британии избежал депортации

В Британии пакистанец Кари Абдул Рауф, который возглавлял банду насильников и должен был быть депортирован по решению суда почти десять лет назад, все еще живет и работает в городе, где занимался преступной деятельностью. Об этом сообщает газета The Times.

Мужчина 55 лет орудовал в банде из девяти человек азиатского происхождения. Их осудили в 2012 году — в частности, за изнасилования несовершеннолетних и торговлю людьми.

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Валери Бако (в центре)

Кари Абдулу Рауфа отправили в тюрьму на шесть лет, однако спустя 2,5 года, в ноябре 2014 года, он вышел на свободу. Ему обещали, что после освобождения его депортируют в Пакистан.

Издание отмечает, что адвокаты мужчины утверждают, что он отказался от гражданства Пакистана, поэтому депортация фактически сделает его «лицом без гражданства», а также, что это лишит мужчину права на семейную жизнь, поскольку в Великобритании у него есть жена и пятеро детей. Судьи иммиграционного трибунала дважды отклоняли его апелляцию на депортацию в 2020 и 2022 годах.

В настоящее время мужчина все еще живет и работает доставщиком еды в Рочдейле, где когда-то орудовала преступная банда, пишет газета.

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Пакистан Великобритания депортация изнасилование
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