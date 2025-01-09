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Политика ,  
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WSJ узнала о ярости Си Цзиньпина из-за слов экономиста

WSJ: Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов экономиста о состоянии экономики КНР
Си Цзиньпин поручил провести расследование в отношении экономиста, который допустил завышение властями Китая реальных экономических показателей и усомнился в способности Пекина решить проблемы в экономике
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Anthony Kwan / Pool / Reuters)

Китайский лидер Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов китайского экономиста Гао Шаньвэня, который предположил, что Пекин завышает данные по экономическому росту страны, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, Си поручил привлечь к ответственности экономиста, заявившего, что реальные показатели роста ВВП в последние годы в Китае могли быть более чем в два раза ниже, чем говорят официально.

«Мы не знаем точных показателей реального роста экономики Китая. По моим предположениям, в последние два-три года реальный [рост ВВП] в среднем составлял около 2%, хотя официальные показатели близки к 5%», — заявил он в декабре на форуме в Вашингтоне.

Еще больше разозлило председателя КНР то, что Гао усомнился в возможности руководства Китая предпринять шаги, необходимые для стимулирования экономического роста. Эксперт описал усилия Пекина в этом отношении как «оппортунистические». «Я не думаю, что они смогут с уверенностью выполнить то, что обещали», — сказал Гао.

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WSJ отмечает, что власти Китая не в первый раз предпринимают такие действия против тех, кто критикует экономическую политику или указывает на проблемы в экономике страны. Издание пишет, что в прошлом году экономист Чжу Хэнпэн попал под следствие за критические сообщения в частном групповом чате по поводу действий Си Цзиньпина в экономике.

Ранее в декабре издание писало, что китайская экономика столкнулась с переизбытком мощностей и снижением спроса, из-за чего компании снижают цены, откладывают инвестиции и увольняют сотрудников, что еще больше сдерживает расходы, а покупатели откладывают покупки в ожидании дальнейшего падения цен.

Associated Press сообщило, что Китай предпринял несколько мер для стимулирования экономического роста в новом году. Среди них расширение программ по утилизации старых автомобилей, бытовой техники и смартфонов; усиление борьбы с «произвольными проверками» бизнеса местными чиновниками, предотвращение злоупотребления властью в отношении бизнеса; поддержка курса ослабевшего к доллару юаня и т. д.

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Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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