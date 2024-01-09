Министра финансов Австрии лишили водительских прав за превышение скорости

Магнуса Бруннера лишили водительских прав на четыре недели за превышение скорости на служебной машине, передает Kurier. Почти год назад министр попал в аварию на электросамокате, тогда его ненадолго госпитализировали

Магнус Бруннер (Фото: Alex Halada / IMAGO / Global Look Press)

Министра финансов Австрии Магнуса Бруннера лишили водительских прав на четыре недели за превышение скорости на служебном автомобиле: он ехал со скоростью более 130 км/ч при ограничении в 80 км/ч, передает Kurier.

По данным газеты, инцидент произошел в минувшую субботу. Бруннер на служебном BMW 7 ехал на частную встречу. Дорожная полиция остановила министра на автомагистрали долины Рейна (А14) в районе развязки Дорнбирн-Зюд. Министра не проверили на наличие алкоголя в крови, поскольку таких подозрений не возникло.

Как ответили на запрос Kurier в Министерстве финансов, Бруннер «сожалеет об инциденте».

ПДД страны предусматривают, что прав можно лишиться сроком на один месяц, если технические средства отметят превышение максимально допустимой скорости на 40 км/ч в пределах населенного пункта и на 50 км/ч за его пределами. Бруннер совершил второе нарушение.

Почти год назад, 13 января 2023 года, Бруннер попал в аварию на электросамокате и был госпитализирован. В аппарате министра пояснили, что Бруннер упал с самоката по пути домой. Он находится в сознании, но лечение продлится несколько дней, говорилось в заявлении ведомства.

Der Standart пишет, что Бруннер является любителем спорта и ведет активный образ жизни. Он часто использует электрический самокат для поездок по Вене.

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Бруннер — член Австрийской народной партии (ÖVP). Министерство финансов он возглавил в декабре 2021 года при правительстве канцлера Карла Нехаммера. До этого он занимал должность государственного секретаря в Министерстве по борьбе с изменением климата в правительстве Себастьяна Курца.