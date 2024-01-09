В ВСУ заявили о дефиците зенитных ракет

Украина сталкивается с дефицитом зенитных управляемых ракет, которые используются системами ПВО, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Игнат. Он добавил, что Запад наращивает их производство. Москва осуждает военную помощь Киеву

Самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

На Украине наблюдается дефицит зенитно-управляемых ракет, Киев зависит от их поставок от западных стран, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«У нас появляется все больше западной техники, соответственно она требует как обслуживания, ремонта, обновления, пополнения, так и боеприпасов соответствующих. Мы даже советские боеприпасы сегодня к зенитным системам тоже получаем от стран, которые имеют на вооружении такие системы. Происходит поставка в соответствии с расходами», — сказал он (цитата по УНИАН).

Игнат добавил, что поддерживающие Украину страны наращивают производство необходимых Киеву вооружений. «В частности Германия уже в разы увеличила производство как систем ПВО, так и ракет к ним. Дефицит зенитно-управляемых ракет есть, никто этого не скрывает... Думаю, что наши партнеры проинформированы о состоянии дел у нас со средствами противовоздушной обороны», — отметил он.

Он называл зенитные ракеты «дефицитным товаром» еще 4 января, комментируя слова командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что ракет для ПЗРК хватит всего на несколько массированных атак. Игнат отмечал, что не хватает как западных, так и советских боеприпасов, например, ракет для комплексов С-300 и «Бук-М1».

8 января утром Минобороны России отчиталось о перехвате над Белгородской областью зенитной ракеты С-200, переоборудованной для поражения наземных целей. Позже в тот же день ведомство сообщило о групповом ударе ракетами большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Украинские власти сообщали о взрывах в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Хмельницком, Херсоне и Новомосковске Днепропетровской области.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.