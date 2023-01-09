В боях под Соледаром погиб украинский полковник

Юрий Юрчик (Фото: DPSUkr / Telegram)

Украинский пограничник, полковник Юрий Юрчик погиб в боях под Соледаром, сообщила Госпогранслужба страны в телеграм-канале.

Юрчик погиб при обстреле 8 января. Он руководил обороной на огневых позициях, помогал эвакуировать тяжелораненых. Полковник умер от осколочных ранений.

9 января прошло прощание, в нем участвовали родные и сослуживцы Юрчика.

В декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский назвал соледарское направление одним из самых «горячих и болезненных» для ВСУ. По словам советника офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ столкнулись с серьезными потерями в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара.

6 января основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что бойцы подразделения «близки к взятию Соледара». Командир спецподразделения «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что в ближайшие дни и Соледар, и Артемовск могут перейти под контроль российских сил.

В начале января глава города Каменское Днепропетровской области Андрей Белоусов сообщил о гибели 26-летнего капитана Иосифа Аровича. Он погиб 30 декабря в боях под Донецком.