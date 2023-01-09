Дипломат сообщил об отказе Грузии вернуть Киеву «Буки»

Украина просила Грузию вернуть ей переданные в 2008 году «Буки», а также поставленные США комплексы Javelin, на что Вашингтон дал свое согласие. Однако в Тбилиси сообщили, что не будут оказывать Киеву военную помощь

Комплекс «Бук» (Фото: Wikimedia Commons)

Киев просил Тбилиси вернуть ему зенитно-ракетные комплексы «Бук», переданные Грузии в 2008 году, написал в статье для «Европейской правды» временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

Дипломат заявил, что с самого начала российской военной операции Украина последовательно направляла запросы, в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов. Помимо «Буков» запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin.

По словам временного поверенного, Вашингтон не только согласился на отправку Украине Javelin, но и предложил заменить их на новые комплексы, однако Тбилиси отказался оказывать Киеву военную помощь. Несмотря на это, Украина «выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах» и отвергает обвинения в попытках втянуть Грузию в конфликт с Москвой, указал Касьянов.

Грузинские власти ранее объясняли отказ предоставлять Украине вооружение нежеланием стать стороной конфликта. Тбилиси «целиком и полностью выражает свою политическую поддержку и оказывает гуманитарную помощь сверх предела возможностей», говорили в правящей партии «Грузинская мечта».

8 августа 2008 года Россия объявила «операцию по принуждению к миру» Грузии после того, как та ввела войска в Южную Осетию с целью вернуть регион в состав своей территории. Вооруженный конфликт длился пять дней, грузинских военных вытеснили с территории Южной Осетии, российские войска остановились недалеко от Тбилиси, после чего операция была прекращена.

Михаил Саакашвили, который на тот момент занимал должность президента Грузии, сообщал, что Тбилиси «тогда бы не выстоял» без помощи со стороны Киева: «В Украине мы готовили своих военных. Украина нам дала ПВО, которая была для нас критичной <...>. Украина дала систему «Бук». В украинском Минобороны отмечали, что поставки оружия Тбилиси носят законный характер, поскольку в отношении Грузии не было введено международного эмбарго.

В российском Генштабе со свой стороны заявляли, что военные Грузии применяли поставленные Киевом «Буки» и «Торы», из-за чего российская авиация «испытывала определенные затруднения».