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Порошенко ускорил запуск украинского вещания на Крым и Донбасс
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Порошенко ускорил запуск украинского вещания на Крым и Донбасс
Украинский кризис, 09 янв, 16:29
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Порошенко ускорил запуск украинского вещания на Крым и Донбасс
Петр Порошенко подписал закон, сокращающий сроки запуска украинского вещания на Крым и Донбасс. Так Киев намерен противостоять эфирному вещанию «государства-агрессора» на этих территориях
Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому можно будет получать временные разрешения на вещание на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей, а также на Крым, что позволит сократить сроки развертывания украинского теле- и радиовещания на этих территориях. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Сам Порошенко на своей странице в Twitter уточнил, что новый закон позволит сократить сроки запуска украинского вещания на этих территориях в три раза. «Если недавно запуск вещания на территорию Крыма занимал до 9–12 месяцев, то сейчас скорость развертывания украинского вещания сократится втрое», — написал он.

Целью закона, как уточняет пресс-служба украинского президента, является «обеспечение непрерывности вещания телерадиоорганизаций и трансляции их программ для населения путем внедрения механизма ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию».

Как объясняют в пресс-службе президента, на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву, и в Крыму, который власти Украины называют временно оккупированной территорией, «с соседних государств средствами эфирного телерадиовещания распространяются программы государства-агрессора». Ранее такой термин украинские чиновники неоднократно использовали по отношению к России.

Территории Донбасса и Крыма, согласно закону, получат статус «территорий с особым режимом вещания».

«Уже в ближайшие месяцы новые украинские телеканалы и радиостанции начнут вещать на оккупированные Крым, временно неподконтрольные Донецк и Луганск на основании обычных заявлений», — добавил Порошенко на своей странице в Facebook. Всего, по его словам, с начала боевых действий в Донбассе организовано дополнительное вещание 25 украинских телеканалов и радиостанций, в том числе военной радиостанции «Армия FM», которая вещает на 17 частотах.

Крымчанам неинтересна информационная повестка, которая «навязывается жителям Украины», отметил в беседе с РБК заместитель главы Крыма, министр информации и внутренней политики республики Дмитрий Полонский.

По его словам, жители полуострова со смехом либо с сожалением воспринимают то, «что там происходит». «На сегодняшний момент в современном информационном пространстве, если даже появится желание что-то посмотреть, необязательно ждать, пока спишут очередной миллиард бюджетных гривен для того, чтобы что-то там запустить. В интернете можно получить любую информацию. Мы полностью перешли в российское информационное пространство», — сказал Полонский.

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бриг назвал закон об ускоренном запуске украинского вещания в Крыму и Донбассе «очередной пиар-акцией Порошенко». «На самом деле и на окраинах Донецка можно при желании смотреть украинское ТВ и слушать украинское радио. Но, как показывает практика, наше минсвязи добилось на порядок больших успехов в реализации программы по распространению телерадиовещания ДНР на временно контролируемую Киевом территорию Донбасса при намного меньших ресурсах», — отметил Бриг. По его мнению, главная цель данного законопроекта — «возможность распила бюджетных средств и грантов». «Влияние на жителей ДНР украинской пропаганды минимально. Несмотря на трудности республики, находящейся в состоянии войны и блокады, все прекрасно понимают, что виновники этой ситуации находятся именно в Киеве», — добавил он.

Представители Киева «говорили, что здесь [местные жители] смогут смотреть эти [украинские] телепрограммы, слушать эти радиоканалы, но по факту этого ничего нет; красивые отчеты и великолепная операция была проведена», однако слушать эти рассказы Порошенко, «наверное, нет смысла», отметил в беседе с РБК исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего.

«Украинские каналы в Крыму — непрошеные гости», — заявил РБК депутат Госудумы от Республики Крым Руслан Бальбек. «Готовить для них специальные условия никто не будет, а сами крымчане еще помнят, как украинские журналисты взахлеб, с улыбками рассказывали, как мерзнут жители полуострова во время блэкаута. Надежда Порошенко на оболванивание жителей Крыма — это таблетки для самоуспокоения. Впрочем, если украинские телеканалы получат соответствующие российские лицензии, то у них есть шанс найти на полуострове свою аудиторию», — сообщил он.

Автор: Мария Бондаренко.
При участии: Илья Немченко, Екатерина Костина.
Теги: Крым , Донбасс , Петр Порошенко
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