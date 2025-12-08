Вдова Рассела Бентли прокомментировала приговор осужденным в его убийстве

Рассел Бентли (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Вдова погибшего корреспондента Sputnik Рассела Бентли Людмила заявила «РИА Новости», что не считает справедливым приговор суда военным, осужденным за убийство супруга.

«Потому что мой муж убит, и его не вернуть... Если я правильно понимаю, то и срок даже не самый максимальный им дали», — сказала она.

Донецкий гарнизонный военный суд 8 декабря огласил приговор по делу об убийстве Бентли. Четырем российским военнослужащим суд назначил до 12 лет колонии строгого режима (гособвинение запрашивало от полутора до 15 лет).

Зампредседателя суда Вячеслав Мигда признал четырех военнослужащих 5-й мотострелковой бригады виновными в превышении должностных полномочий, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 5 ст. 286 УК), групповом надругательстве над его телом (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК) и укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК).

Спустя год закрытого судебного разбирательства по совокупности преступлений майору Виталию Вансяцкому, капитану Владимиру Бажину и старшим лейтенантам Владиславу Агальцеву и Андрею Иорданову назначено 12, 1,5, 11 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Бентли прибыл в Донбасс в 2015 году, где вступил в ряды ополчения ДНР. Через несколько лет жизни в регионе мужчина обвенчался с Людмилой — местной учительницей английского.

О пропаже военкора стало известно 10 апреля прошлого года. Суд установил, что 8 апреля 2024 года после обстрела Донецка Вансяцкий, Агальцев и Иорданов захватили журналиста Sputnik Бентли и применили к нему пытки и насилие, которые он не пережил. Чтобы скрыть следы преступления, Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль с телом убитого. На следующий день по указанию Вансяцкого Бажин, служивший в той же части, вывез останки корреспондента.