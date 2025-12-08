 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Вдова Рассела Бентли прокомментировала приговор осужденным в его убийстве

Вдова погибшего корреспондента Sputnik Бентли не считает приговор справедливым
Рассел Бентли
Рассел Бентли (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Вдова погибшего корреспондента Sputnik Рассела Бентли Людмила заявила «РИА Новости», что не считает справедливым приговор суда военным, осужденным за убийство супруга.

«Потому что мой муж убит, и его не вернуть... Если я правильно понимаю, то и срок даже не самый максимальный им дали», — сказала она.

Донецкий гарнизонный военный суд 8 декабря огласил приговор по делу об убийстве Бентли. Четырем российским военнослужащим суд назначил до 12 лет колонии строгого режима (гособвинение запрашивало от полутора до 15 лет).

В ДНР вынесли приговор пытавшим и убившим добровольца из США военным
Общество
Рассел Бентли

Зампредседателя суда Вячеслав Мигда признал четырех военнослужащих 5-й мотострелковой бригады виновными в превышении должностных полномочий, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 5 ст. 286 УК), групповом надругательстве над его телом (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК) и укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК).

Спустя год закрытого судебного разбирательства по совокупности преступлений майору Виталию Вансяцкому, капитану Владимиру Бажину и старшим лейтенантам Владиславу Агальцеву и Андрею Иорданову назначено 12, 1,5, 11 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Бентли прибыл в Донбасс в 2015 году, где вступил в ряды ополчения ДНР. Через несколько лет жизни в регионе мужчина обвенчался с Людмилой — местной учительницей английского.

О пропаже военкора стало известно 10 апреля прошлого года. Суд установил, что 8 апреля 2024 года после обстрела Донецка Вансяцкий, Агальцев и Иорданов захватили журналиста Sputnik Бентли и применили к нему пытки и насилие, которые он не пережил. Чтобы скрыть следы преступления, Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль с телом убитого. На следующий день по указанию Вансяцкого Бажин, служивший в той же части, вывез останки корреспондента.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине ДНР приговор Донецк убийство
