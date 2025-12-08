В России обвинили Залужного, Умерова и Порошенко по делу о геноциде

Всего фигурантами дела проходят 41 человек. Их обвиняют в геноциде в период с апреля 2014 года по настоящее время из-за приказов о применении оружия против мирных граждан

Валерий Залужный (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Генпрокуратура России утвердила обвинение по делу о геноциде в отношении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, главы СНБО Украины Рустема Умерова, бывшего президента Украины Петра Порошенко и других членов высшего руководства Украины последних лет. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского ведомства.

Помимо перечисленных лиц фигурантами дела стали еще 38 человек, в том числе бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Украины Денис Шмыгаль, а также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Их заочно обвиняют по ст. 357 Уголовного кодекса — геноцид. Статья предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

«По версии следствия, в период с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые и иные должностные лица, находясь на территории Украины, с целью геноцида населения Донецкой и Луганской народных республик отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ и иным вооруженным формированиям о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения», — говорится в сообщении. В результате боевых действий погибли почти 5 тыс. мирных жителей, пострадали 18,5 тыс. человек, получили ранения более 13,5 тыс. человек, из которых 1275 — дети. Кроме этого, были частично или полностью разрушены более 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. «В результате нанесен серьезный урон экономике, произошло подавление ключевых элементов культуры, религии и традиций жителей Донецкой и Луганской народных республик», — добавило ведомство.

Вынужденно покинули свои дома более 2,3 млн граждан. С 2014 года и до включения ДНР и ЛНР в состав России численность населения сократилась с 6,5 млн до 4,5 млн. Это произошло в том числе из-за переселения, снижения уровня рождаемости и увеличения уровня смертности.

«В связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск, Басманным районным судом города Москвы им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Следственные органы уже приняли меры для проведения розыска и дальнейшей экстрадиции обвиняемых. «Однако реальная возможность их участия в уголовном деле отсутствует. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемых», — подчеркнула пресс-служба ведомства.

Уголовное дело направили в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

В конце октября 2025 года официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство продолжает расследование преступлений, совершенных представителями военного и политического руководства Украины в отношении гражданского населения ДНР и ЛНР.

По словам Петренко, речь идет о событиях, которые происходили в 2014 году, после того как жители Донбасса не согласились с госпереворотом на Украине «и последовавшими за ним антиконституционными решениями, направленными на лишение граждан основных прав, включая ограничения

на использование русского языка». Представитель СК назвала последующие действия украинских властей «намеренным уничтожением людей».

В сообщении Петренко привела те же данные о пострадавших, погибших и разрушениях в ДНР и ЛНР, что и Генпрокуратура.

«Исходя из собранных доказательств, следствие полагает, что киевским режимом с 2014 года совершается геноцид мирных жителей Донбасса, направленный на уничтожение гражданского населения, создание невыносимых условий жизни людей и насильственное стирание национальной идентичности. СК России продолжит документировать преступления киевского режима против мира и безопасности человечества», — сказала тогда представитель СК.

Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов в сентябре того же года.