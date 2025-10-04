Проханов объяснил «несахарный образ президента» в книге о копии Пригожина

«Остроумцы» усмотрели в романе «Лемнер» «образ нынешнего президента России», но слова «не сахар» о нем говорит отрицательный персонаж, которого затем убивают, заявил Проханов. Прообразом главного героя книги стал Евгений Пригожин

Александр Проханов (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Вокруг романа «Лемнер» разгорается скандал: «либеральные остроумцы» за рубежом выдергивают из контекста фразы, в которых «иронично и зло» говорится о герое романа — президенте Троевидове, написал в своем телеграм-канале автор книги, писатель Александр Проханов.

«Остроумцы», по его словам, усмотрели в Троевидове «образ нынешнего президента России». «Слова, прямо скажем, не сахар. Но дело в том, что эти слова излетают не из уст автора, не от имени пишущего роман художника, а вложены в уста одного из самых отрицательных персонажей романа, которого потом убивают, топят в ледяной проруби — проруби русской истории, куда топят всех отрицательных героев романа, включая и Лемнера — слабой копии Евгения Пригожина», — подчеркнул писатель.

«Либеральные остроумцы разгоняют эти фразы по социальным сетям, желая навлечь на автора романа гнев государства. Желают использовать фактор книги как инструмент давления на власть. Удастся ли превратить «Лемнера» в очередного «Доктора Живаго», не берусь судить», — добавил Проханов.

Роман Проханова «Лемнер» вышел в августе 2025 года. В аннотации на сайте издательства «АСТ» говорится, что он «посвящен авантюрам, подвигам, неистовым страстям, чудовищным злодеяниям Михаила Лемнера — персонажа русской истории, который не раз выходил на авансцену то Степаном Разиным, то Емельяном Пугачевым, а то героями Русской Весны». Там также указано, что Лемнер напоминает Евгения Пригожина — создателя ЧВК «Вагнер». В книге упоминаются Кремль, газопроводы «Северный поток», действие происходит в том числе в Африке, городе Банги (столица ЦАР). Первая глава начинается со слов, что учрежденные Лемнером фирмы «обеспечивали ему благополучие и заметное положение в обществе». В Африке формируется частная армия под названием «Пушкин», которая свергает правителя Банги. Российским президентом в романе представлен Леонид Леонидович Троевидов. Его герои романа обвиняют в том, что он «взорвал газопроводы «Северный поток» и отсек Россию от Европы», «замуровал окно, которое Петр Великий прорубил в Европу». Этот же персонаж книги, по мнению ее героев, «направил русскую нефть и газ в Китай, способствуя могуществу Китая, граница которого очень скоро пройдет по Байкалу». В «Московском доме книги» должна была состояться презентация книги, однако она была отменена. На момент выхода материала книги не было в наличии на сайтах книжной сети «Читай-город», магазинов «Москва» и «Библио-глобус». Проханов — также автор романа «Господин гексоген». Он написал тетралогию военно‑политических романов «Горящие сады», книги «Последний солдат империи», «Чеченский блюз», «Политолог», «Пятая империя», «Убийство городов», «Гость» и другие. В июне Путин присвоил 87-летнему писателю звание «Герой труда».

Свою позицию Проханов назвал предельно ясной: «Я — государственник, вижу в президенте России [Владимире] Путине олицетворение русской истории на ее восходящем витке», — написал он.