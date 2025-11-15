 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд арестовал фигурантов дела о коррупции в челябинском управлении ФСИН

Сергей Бульчук
Сергей Бульчук (Фото: ГУФСИН России по Челябинской области)

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте фигурантов уголовного дела о коррупции в ГУФСИН России по Челябинской области, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, под арест до 12 января помещены первый замначальника управления полковник внутренней службы Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН по региону полковник Олег Мохов, а также главный бухгалтер ведомства полковник Марина Уфимцева.

Об их аресте также сообщил источник ТАСС.

Трем фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с отягчающими обстоятельствами, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание — 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки).

Накануне ФСБ задержала трех фигурантов по подозрению в получении взятки, а также подозреваемого в даче им этого вознаграждения. Следствие полагает, что задержанные «для личного обогащения» использовали в том числе производственные мощности и труд осужденных, сообщил источник РБК.

Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Анастасия Лежепекова
коррупция ФСИН Челябинская область арест ФСБ

