Amazon рассказал о схеме мошенничества, координировавшейся через Telegram

Мошенники подкупали сотрудников Amazon и взламывали системы компании, чтобы за плату возвращать деньги за уже купленные товары без фактического возврата, заявили в Amazon. Ретейлер потребовал привлечь к ответственности 30 человек

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Ретейлер Amazon Inc. подал в суд на организацию REKK, которая взламывала внутренние системы компании, подкупала сотрудников и оказывала услуги по возврату средств за купленные на маркетплейсе товары, которые так и не были возвращены, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, из иска Amazon следует, что мошенники рекламировали свои услуги в социальных сетях, включая Reddit и Discord, а общались в приложении Telegram. Компания требует привлечь к ответственности около 30 человек из США, Канады, Великобритании, Греции, Литвы и Нидерландов.

«Ответчики обманом заставляли Amazon обрабатывать возврат средств за продукты, которые так и не были возвращены; вместо того чтобы вернуть товары, как было обещано, ответчики сохраняли товар и возмещение», — говорится в иске.

Amazon перечислил более десятка транзакций с июня 2022-го по май 2023 года, которые привели к возврату средств без возврата товара. Среди приведенных в иске товаров — игровые консоли, смартфоны, ноутбуки и даже 24-каратная золотая монета. Компания назвала по меньшей мере семь бывших сотрудников Amazon, участвовавших в мошеннической схеме, которые брали взятки в «тысячи долларов» за одобрение возмещения.

В сентябре Федеральная торговая комиссия (FTC) США и генеральные прокуроры 17 штатов подали иск на Amazon, обвинив онлайн-ретейлера в монополизме. «Amazon сейчас использует свою монопольную власть для собственного обогащения, одновременно повышая цены и ухудшая качество обслуживания десятков миллионов американских семей, совершающих покупки на этой платформе, и сотен тысяч предприятий, которые полагаются на Amazon, чтобы связаться с ними», — заявила председатель FTC Лина Хан.

В своей жалобе истцы отмечали, что проблема Amazon не в том, что это большая компания, а в ее «политике исключения», из-за которой конкуренты не могут развиваться, что не создает угроз ее «доминированию». По данным Bloomberg, предполагается, что по итогам этого года покупатели во всем мире потратят на покупки на Amazon $678 млрд.

Amazon в своем ответном заявлении назвал поданный против компании иск «ошибочным» и отметил, что в случае его удовлетворения продавцам и покупателям будет нанесен вред. Например, говоря о практике установления цен, онлайн-ретейлер указал, что старается «соответствовать низким ценам других розничных продавцов», а если продавец ставит неконкурентоспособную цену, то такие предложения не продвигаются.