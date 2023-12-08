Байден: около 80 тыс. военного контингента США размещено в странах НАТО в Европе

Байден сообщил о сокращении контингента ВС США в странах НАТО до 80 тыс.

Число американских военнослужащих в странах НАТО в этом декабре составило 80 тыс. При этом в прошлом декабре показатель был выше на 10 тыс.

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Число военнослужащих США в европейских странах — членах НАТО по состоянию на 7 декабря составило около 80 тыс. человек. Об этом говорится в письме американского президента Джо Байдена спикерам сената и палаты представителей.

«Около 80 тыс. военнослужащих вооруженных сил США назначены или развернуты в странах НАТО в Европе, включая тех, кто направлен для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии», — отметил американский лидер.

В таком же письме конгрессу год назад Байден сообщил о размещении 90 тыс. военных в странах Европы, входящих в альянс.

В то же время в этом году численность американцев в Международных силах безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) увеличилась с 488 до 578 человек.

Согласно документу, военный контингент США также сократился в Саудовской Аравии с 2755 человек до 2088 человек, но вырос в других странах Ближнего Востока.

«По просьбе правительства Иордании примерно 3188 военнослужащих Соединенных Штатов направлены в страну для поддержки операций по разгрому ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России. — РБК), укрепления безопасности Иордании и содействия региональной стабильности», — сообщил Байден. В прошлом году их было меньше.

В Ливане по просьбе местных властей численность военнослужащих США увеличена с 36 до 76 человек.

В ноябре НАТО сообщило, что после начала российской спецоперации на Украине увеличило военный контингент в восточноевропейских странах. По состоянию на ноябрь на восточных рубежах альянса в его подчинении находятся около 40 тыс. военнослужащих. Блок создал четыре объединения — в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в дополнение к формированиям в Прибалтике и Польше.