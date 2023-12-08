Microsoft нашла фейковые видео звезд Голливуда о «наркомании Зеленского»

Актерам из США платили за запись роликов для человека по имени Владимир, чтобы представить как обращения к Зеленскому о наркомании, сообщил Центр анализа угроз Microsoft

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

В интернете распространились видеообращения известных американских актеров к человеку по имени Владимир, записанные с помощью сервиса Cameo для платных поздравлений. «Пророссийсские тролли» представили ролики как обращения актеров к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил Центр анализа угроз Microsoft, пишут Wall Street Journal и New York Times.

Обращения к Владимиру записали, в частности, Элайджа Вуд («Властелин Колец»), Дин Норрис («Во все тяжкие»), Майк Тайсон, Присцилла Пресли (вдова Элвиса Пресли), Джон Макгинли («Клиника»), Кейт Флэннери («Офис») и Шаво Одаджян (басист System of a Down).

Стоимость видеопоздравления от Элайджи Вуда начинается на Cameo от $340, актер на распространившейся видеозаписи обещает поддержку «Владимиру», призывает заняться лечением и завершает обращение словами: «Надеюсь, ты получишь необходимую помощь». Представитель актера сообщил, что тот действительно записал обращение на Cameo, но оно не было адресовано Зеленскому и не имело какого-либо отношения к «России, Украине или войне».

Видеозаписи с июля появились в Telegram и во «ВКонтакте», указывает Microsoft.

Москва неоднократно отрицала причастность к работе «троллей в соцсетях».