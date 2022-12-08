Правительство ограничило премии за эффективность в госкомпаниях до 50%

Размер премий теперь будет фиксированным, а за нарушения в подаче отчетности премию могут урезать

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Правительство приняло распоряжение (*pdf) об усилении контроля за эффективностью госкомпаний. В соответствии с ним, размер премий за достижение запланированных показателей будет ограничен 50%. Кроме того, руководство госкомпаний будут депремировать за несвоевременную отчетность.

Размер премий за достижение ключевых показателей, в соответствии с распоряжением, зафиксирован. Он будет составлять от 15 до 50% совокупной годовой премии. В правительстве полагают, что это «послужит стимулом для руководителей активнее работать над реализацией значимых проектов».

«Для топ-менеджеров введена ответственность за полное, своевременное и достоверное предоставление данных о достижении ключевых показателей эффективности, включая функциональные, на межведомственном портале и в системе ГАС «Управление». Нарушающие требования могут быть депремированы в размере не менее 20% стимулирующих выплат», — пояснили в пресс-службе кабинета министров.

Изменяется и сама система установления показателей эффективности работы госкомпаний. Раньше целевые показатели утверждали советы директоров самих госкомпаний после согласования с профильными министерствами. Теперь целевые показатели для госкомпаний будут устанавливать не они сами, а межведомственная рабочая группа «с учетом предложений Минфина, позиций Минэкономразвития и отраслевых органов власти».

Об изменении системы премирования руководства госкомпаний в конце ноября писал «Коммерсантъ». Новые поправки правительства, по данным «Коммерсанта», распространяют правила на широкий перечень организаций, в которых государству принадлежит более 50% акций (в пояснении пресс-службы правительства к поправкам указано, что они касаются компаний с госучастием).

Первый шаг к унификации системы вознаграждения топ-менеджеров крупных госкомпаний правительство сделало в июне. Тогда были введены положения о максимально возможном совокупном вознаграждении руководства компаний, которое состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, а также выплат от участия в органах управления иных юрлиц.