Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
Сделка с совестью: как не платить проценты за покупки РБК и Совесть, 16:33 Космический корабль Dragon пристыковался к МКС Технологии и медиа, 16:25 Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде Политика, 16:24 В Ивановской области с оторвавшейся льдины спасли шесть рыбаков и ребенка Общество, 16:18 Сын певицы Валерии попал в больницу после ДТП по пути в Петербург Общество, 15:40 Власти Германии заявили о «тревожной картине» из-за убийства в Берлине Политика, 15:37 От 15 до 20: чем живет поколение Z РБК Стиль и YE’S apartaments, 15:30 Бывший тренер «Спартака» Каррера возглавил греческий АЕК Спорт, 15:28 В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России Политика, 15:28 Киев предупредил о «послевкусии разочарования» после саммита в Париже Политика, 15:15 Еще один губернатор сделал 31 декабря выходным днем Общество, 15:01 Шойгу заявил о деградирующих с каждым годом отношениях с НАТО Политика, 14:43 Как перестать накапливать хлам РБК и Huawei, 14:27 МВД заявило об отсутствии планов покупать роботов-полицейских Общество, 14:23
Политика ,  
0 
Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты утверждает, что Комитет гражданских инициатив, даже несмотря на сокращение финансирования от «Норникеля» и уход людей, продолжит работу
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.

кудрин

По его словам, КГИ (сообщество экспертов, которое занимается популяризацией «идеи модернизации страны и укрепления демократических институтов») продолжит работу, однако в 2020 году несколько уже начатых программ будет закрыто, в том числе из-за сокращения финансирования. «Сейчас курс — на увеличение числа грантодателей <...> Одновременно оптимизируется и структура управления фондом «Диалог» — часть работ уходит на аутсорсинг», — пояснил глава Счетной палаты.

Он отметил, что «Норникель» действительно отказался финансировать некоторые старые проекты КГИ, однако в целом сотрудничество по прежним программам продолжается. «Новые проекты не обсуждались вообще», — уточнил Кудрин.

Политика
Основанный Кудриным фонд закроет часть программ и сократит сотрудников

На сайте КГИ также приводится сообщение директора «Диалога» Леонида Бурмистрова. Он заявил, что фонд планирует сохранить в своем портфеле такие проекты, как премия «Гражданская инициатива», «Общероссийский гражданский форум», а также программы, связанные с развитием местных сообществ. «Основная задача на ближайшее время для этих проектов — не только найти и удержать рядом с нами тех, кому симпатичны идеи организаторов, но сформировать постоянное ядро сторонников, которые будут обеспечивать устойчивое развитие форуму и премии», — сообщил Бурмистров.

Как выяснил РБК, фонд «Диалог», который Кудрин основал для поддержки КГИ, в ближайшие два месяца сократит большинство сотрудников — 60–70% из нескольких десятков человек. Также будет сокращено и большинство программ КГИ. По словам источников РБК, причина — снижение финансирования от главного спонсора фонда, «Норильского никеля». «Ни фонд, ни комитет не ликвидируются. Но фактически тем самым завершается эпоха КГИ <...> он будет переведен в режим hold», — сообщил один из собеседников РБК.

Один из источников отметил, что «Норникель» мог отказать в финансировании «Диалогу», так как в заявке фонда на получение средств был сделан упор «на вещи, связанные с реформой правоохранительных органов, судов, ФСИН», в то время как «Норникель», по его словам, больше заинтересован в образовательных и других гуманитарных проектах. В пресс-службе «Норникеля» сообщили РБК, что компания является партнером фонда «Диалог» несколько лет и нацелена на продолжение сотрудничества в 2020 году.

Автор: Артём Губенко
Теги: Алексей Кудрин, Комитет гражданских инициатив, фонд
Материалы по теме
Эксперты предложили создать особое ведомство для следствия над силовиками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter