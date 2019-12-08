Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты утверждает, что Комитет гражданских инициатив, даже несмотря на сокращение финансирования от «Норникеля» и уход людей, продолжит работу

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.

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По его словам, КГИ (сообщество экспертов, которое занимается популяризацией «идеи модернизации страны и укрепления демократических институтов») продолжит работу, однако в 2020 году несколько уже начатых программ будет закрыто, в том числе из-за сокращения финансирования. «Сейчас курс — на увеличение числа грантодателей <...> Одновременно оптимизируется и структура управления фондом «Диалог» — часть работ уходит на аутсорсинг», — пояснил глава Счетной палаты.

Он отметил, что «Норникель» действительно отказался финансировать некоторые старые проекты КГИ, однако в целом сотрудничество по прежним программам продолжается. «Новые проекты не обсуждались вообще», — уточнил Кудрин.