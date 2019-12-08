Киев предупредил о «послевкусии разочарования» после саммита в Париже

По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, украинцам не стоит ожидать окончания конфликта на юго-востоке страны сразу после встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже

Юлия Мендель (Фото: Zuma / TASS)

Конфликт в Донбассе не закончится сразу после встречи «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция и Украина), а завышенные ожидания от саммита в Париже могут принести «послевкусие разочарования». Об это в своем Facebook заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарование», — написала она.

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По ее словам, Украина находится в сложной ситуации, однако президент Владимир Зеленский летит на встречу в Париж с «очень сильной позицией». Кроме того, Мендель отметила, что сегодня у Киева есть сильные союзники на международной арене: помимо Германии и Франции это власти Соединенных Штатов и Великобритании. «Но самый важный наш союзник — это украинский народ, который хочет окончания войны», — сказала также она.

При этом Мендель добавила, что именно «нормандские» переговоры лидеров в Париже могут ускорить достижение мира на юго-востоке Украины и «заставить пушки замолчать». Пресс-секретарь Зеленского напомнила, что за пять лет войны на Донбассе погибли 13 тыс. человек, а, чтобы остановить вооруженный конфликт, «надо говорить». «Помните фразу «Пока говорят дипломаты — пушки молчат»? «Нормандская встреча» 9 декабря — это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует», — сказала Мендель, уточнив, что без проведения встречи в Париже нет «возможности понять, как двигаться дальше».