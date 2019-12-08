Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
Киев предупредил о «послевкусии разочарования» после саммита в Париже Политика, 15:15 Еще один губернатор сделал 31 декабря выходным днем Общество, 15:01 Шойгу заявил о деградирующих с каждым годом отношениях с НАТО Политика, 14:43 Как перестать накапливать хлам РБК и Huawei, 14:27 МВД заявило об отсутствии планов покупать роботов-полицейских Общество, 14:23 Больше 8 тыс. человек остались без тепла в Иваново Общество, 13:51 Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти Общество, 13:41 Военные испытали двери командного пункта на переносимость ядерного взрыва Общество, 13:38 Усманов назвал дискриминацией нейтральный статус для России в спорте Спорт, 13:28 Путин поздравил Алису Фрейндлих с 85-летием Общество, 13:24 Сбежать из российской зимы: все о стильном кроссовере Haval F7X РБК Стиль и Haval, 13:23 Президент Ирана представил бюджет «противодействия санкциям» Политика, 13:15 Появилось видео пожара гостиницы в Одинцово Общество, 12:56 Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве Общество, 12:50
Политика ,  
0 
Киев предупредил о «послевкусии разочарования» после саммита в Париже
По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, украинцам не стоит ожидать окончания конфликта на юго-востоке страны сразу после встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже
Юлия Мендель (Фото: Zuma / TASS)

Конфликт в Донбассе не закончится сразу после встречи «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция и Украина), а завышенные ожидания от саммита в Париже могут принести «послевкусие разочарования». Об это в своем Facebook заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарование», — написала она.  

Запись в facebook пользователя Iuliia Mendel

По ее словам, Украина находится в сложной ситуации, однако президент Владимир Зеленский летит на встречу в Париж с «очень сильной позицией». Кроме того, Мендель отметила, что сегодня у Киева есть сильные союзники на международной арене: помимо Германии и Франции это власти Соединенных Штатов и Великобритании. «Но самый важный наш союзник — это украинский народ, который хочет окончания войны», — сказала также она.

При этом Мендель добавила, что именно «нормандские» переговоры лидеров в Париже могут ускорить достижение мира на юго-востоке Украины и «заставить пушки замолчать». Пресс-секретарь Зеленского напомнила, что за пять лет войны на Донбассе погибли 13 тыс. человек, а, чтобы остановить вооруженный конфликт, «надо говорить». «Помните фразу «Пока говорят дипломаты — пушки молчат»? «Нормандская встреча» 9 декабря — это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует», — сказала Мендель, уточнив, что без проведения встречи в Париже нет «возможности понять, как двигаться дальше».

Политика
В Париже 9 декабря соберется «нормандская четверка». Что важно знать

Представитель украинского лидера также назвала три первых шага, которые Зеленский намерен озвучить на саммите в Париже. Речь идет о сроках и условии возвращения пленных украинцев, «настоящем, а не фейковом» прекращении огня, а также «выводе чужих войск и бандформирований» с территории Донбасса, перечислила Мендель.

Вывод войск, по ее словам, является главным условием для проведения выборов на юго-востоке страны. «Так говорит закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, не смогут люди проголосовать открыто и не ангажировано под дулом автоматов», — заявил она. 

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в контактной группе в Минске, а также в нормандском формате с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России. Намеченна на 9 декабря в Париже встреча в рамках нормандского формата станет первой с 2016 года. Проведение переговоров стало возможным после подписания начале ноября «формулы Штайнмайера», регулирующей отвод войск, разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе, а также проведение выборов в ДНР и ЛНР.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Зеленский, встреча «нормандской четверки», Украина, Донбасс
Материалы по теме
Зеленский и Макрон обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате»
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter