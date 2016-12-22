В МИДе предупредили об ухудшении безопасности из-за учений НАТО в Балтии

Россия отрицательно относится к учениям ВВС НАТО и государств — партнеров альянса Ramstein Alloy в небе над Балтией. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Подобные учения ухудшают состояние региональной безопасности. Это прежде всего касается Балтийского региона, который в течение десятилетий был наиболее спокойным в военном отношении», — заявил Грушко.
Учения Ramstein Alloy, которые проводятся трижды в год, стартовали утром 26 июня, сообщает LSM. Основной базой для самолетов НАТО будет аэродром Эмари в Эстонии.
Цель учений — улучшить защиту воздушного пространства над Латвией, Литвой, Эстонией и Балтийским морем. Летчики также отработают совместное управление эскадрами и сотрудничество между военными, а также улучшат навыки патрулирования.
В учениях задействованы летчики из балтийских стран, а также Франции, Польши, Португалии, Испании, Германии, Норвегии, Нидерландов, Швеции и Финляндии.