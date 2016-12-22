Комиссию по этике «Единой России» возглавит космонавт Валентина Терешкова

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова возглавит комиссию по этике «Единой России», рассказали РБК два источника в партии власти. Официально решение будет принято на съезде единороссов в Москве 8 декабря

Валентина Терешкова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Главой комиссии по этике «Единой России» станет​ первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, рассказали два источника РБК в партии власти. Решение будет принято на съезде «Единой России», который проходит в Москве в субботу, 8 декабря.

Комиссия по этике станет новым контрольным органом, который появится в партии, рассказывали РБК источники в «Единой России» и подтверждал секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак. Комиссия будет заниматься резонансными делами, касающимися единороссов, у нее будут широкие полномочия, вплоть до возможности давать рекомендации об исключении членов партии.

В состав этической комиссии, говорил РБК Турчак, войдут 12 человек, это «отцы-основатели партии и коллеги с незапятнанной репутацией, обладающие непреклонным авторитетом». В числе членов комиссии источники РБК в партии называли депутата Госдумы, известного исследователя Арктики и Антарктики Артура Чилингарова, телеведущую Арину Шарапову, первого зампреда думского комитета по обороне Андрея Красова.

Члены комиссии будут избираться сроком на пять лет, говорили партийные источники РБК.

На съезде в субботу в партийный устав будут включены семь этических норм. «Эти нормы не будут работать, если не появится специальный контрольный орган, который будет разбирать резонансные ситуации, касающиеся членов партии», — так Турчак объяснял РБК необходимость создания комиссии по этике.

«Съезд еще не начал работу, а вы спрашиваете», — сказала Терешкова РБК на просьбу прокомментировать, действительно ли ей предложили возглавить комиссию.