Москалькова описала условие содержания украинских моряков в СИЗО Москвы

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что у содержащихся в московском СИЗО украинских моряков есть все необходимое. Они могут общаться с близкими и имеют возвращаться с консулом Украины

Фото: Алеесандр Щербак / ТАСС

Москалькова в своем Instagram поделилась впечатлениями от посещения в столичном СИЗО-2 задержанных в Черном море украинских военных моряков. По ее словам, посетить ей удалось капитана катера «Бердянск» Романа Мокряка и сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча. Как отметила Москалькова, у них есть все необходимое.

По словам омбудсмена, «украинцы содержатся в двухместных камерах по одному». «Камеры чистые, светлые, после ремонта. У них есть все необходимое: телевизор, холодильник, наполненный продуктами питания, чайник, много книг, информация о возможности подать жалобы и обращения, санузел и умывальник с горячей и холодной водой», - сообщила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека рассказала, что у содержащихся в СИЗО моряков есть возможность писать близким и получать от них письма, а одного из них посетил консул Украины.

Моряки военных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» были задержаны в конце ноября в Черном море при маневрировании недалеко от входа в Черное море. Им вменяется в вину нарушение государственной границы России. Арест украинцев санкционировал Киевский районный суд Симферополя, после чего они были переведены в Москву.

В Киеве утверждают, что задержание моряков было актом агрессии. На следующий день после инцидента в Черном море Верховная Рада согласилась с инициативой Совета национальной безопасности и обороны Украины ввести в десяти областях страны военное положение. Вскоре в Киеве запретили въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Черном море провокацией в интересах президента Украины Петра Порошенко. По его словам, пограничники выполняли законные функции по защите целостности Российской Федерации.