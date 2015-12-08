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Таиланд прокомментировал информацию об угрозе терактов против россиян
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Таиланд прокомментировал информацию об угрозе терактов против россиян
Операция в Сирии, 08 дек 2015, 13:01
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Таиланд прокомментировал информацию об угрозе терактов против россиян
Как заявил глава тайского бюро Интерпола, нет оснований полагать, что «Исламское государство» (ИГИЛ) готовит теракты на курортах Таиланда против россиян. Ранее о такой опасности Таиланд предупреждала ФСБ
Туристы на пляже в Таиланде (Фото: Global Look Press)

Нет никаких достойных доверия данных о том, что предполагаемые участники «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация, известная также как ИГИЛ) угрожают атаками в Таиланде, о чем предупреждали российские спецслужбы, пишет Reuters. Агентство ссылается на заявление, которое сделал глава тайского бюро Интерпола генерал Апичарт Сурибунья.

По его словам, организация получала предупреждения, подобные поступавшим от ФСБ, много раз. Тем не менее у Интерпола и тайских спецслужб нет данных о том, что террористическая организация «Исламское государство» готовит в Таиланде теракты.

Российское посольство в Бангкоке пока не прокомментировало заявление тайского Интерпола. Ранее речь шла о том, что боевики могут готовить атаки на курортах страны «против российских интересов».

4 декабря Reuters сообщил о попавшем в соцсети документе — официальном предупреждении ФСБ России, направленном в тайские спецслужбы. Подлинность документа на условиях анонимности агентству подтвердил представитель тайской полиции, а ее глава генерал Чактип Чайиндра заявил, что в полиции попытаются найти того, кто раскрыл содержание секретного документа.

В документе шла речь о въехавших в Таиланд в период между 15 и 31 октября десяти сирийцах, из которых четверо направились на остров Пхукет, а двое — в Бангкок. Как указывалось в предупреждении ФСБ, все они связаны с «Исламским государством».

6 декабря тайские власти сообщили о поисках четырех сирийцев, которые остались в Таиланде по истечении срока их визы. Позже полиция заявила, что подозрения в связях с «Исламским государством» сняты с трех из них.

В августе 2015 года рядом с индуистским храмом Эраван в Бангкоке в результате взрыва погибли более 20 человек. Власти страны заявили, что взрыв не был террористической атакой.

Полиция страны заявила, что случившееся было местью преступного сообщества за разгром сети, которая организовывала нелегальную миграцию в страну.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Таиланд , теракты , угроза , ИГИЛ
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